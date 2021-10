Luminița Anghel, schimbare radicală. Cum a SLĂBIT 35 de kilograme: Dacă ma uit în pozele mele vechi NU mă plac. Vin dintr-o familie de GRAȘI!

La 53 de ani, Luminița Anghel este una dintre cele mai apreciate artiste din România și se poate mândri cu o carieră de succes. În ceea ce privește viața personală, vedeta este căsătorită de mai mulți ani și are un băiețel cu soțul ei și un altul pe care l-a adoptat încă de când era mic.

Recent, invitată în platoul emisiunii "Vorbește Lumea", de la Pro TV, vedeta a vorbit despre lupta cu kilogramele. În ultima vreme, Luminița Anghel arată mai bine ca niciodată, iar acest lucru o mulțumește, pentru că în sfârșit se simte bine în pielea ei.



Cântăreața a dezvăluit că s-a redescoperit cel mai mult în această perioadă a pandemiei, datorită faptului că nu a mai avut concerte și o viață atât de haotică. Aceasta a putut să-și facă zilnic un program pe care să-l respecte cu sfințenie.

"Vin dintr-o familie de grași"

"Vin dintr-o familie de grași. Și am avut parte de o frustrare continuă pentru a îmi menține silueta. Nu puteam să mănânc tort la o zi onomastică, o sarma de Crăciun și așa mai departe. Totul era așa în limita bunului simț. Am avut mari probleme de greutate.

Mi-au trebuit câțiva ani pentru a fi din nou fericită în pielea mea. Eu știu că fiecare femeie e frumoasa în felul ei, indiferent de kilograme, dar eu dacă ma uit în pozele mele vechi nu mă plac. Acum sunt cea mai fericită. Am ajuns într-un punct care mă mulțumește și îmi aduce zâmbetul pe buze", a declarat Luminița Anghel, la PRO TV.

Luminița Anghel a mai spus că aleargă 10 kilometri pe zi, împreună cu două prietene și că niciodată nu a fost mai în formă!

"Când mă privesc în pozele din trecut nu mă plac. Nemâncatul seara, după ora 18, a funcționat întotdeauna. Și moderația. Rezultatele pe măsură au venit, în cazul meu, odată cu începerea sportului. Am găsit această gașcă de fete cu care eu fac sport zi de zi. Zece kilometri pe zi, mers alert, un fel de maraton. La început îi parcurgeam într-o oră patruzeci de minute, acum am ajuns să îi parcurgem și într-o oră douăzeci și patru”, a povestit Luminița.

DIETA cu care Luminiţa Anghel a slăbit 35 de kg. Truc foarte simplu

În timpul sarcinii, Luminiţa Anghel a ajuns la 93 de kilograme, iar înfometarea a fost ultimul lucru la care s-a gândit în acea perioadă pentru că sănătatea, spunea cântăreaţa, este mai importantă decât orice pe lume.

"Nu a fost o rețetă minune. Am încercat tot ce se putea încerca. Unele au funcționat, altele nu, câteodată am slăbit, alteori am stagnat. Eu, într-un final, am slăbit mâncând foarte puțin. După modelul celor care și-au făcut intervenția cu celebra tăiere a stomacului, eu mănânc așa pentru că așa îmi doresc.

Puțin, dar orice, cu măsură și nu mănânc seara, după ora 18.00, nu beau deloc alcool, noi nu avem în casă sucuri acidulate. Nimeni nu consumă. Acum am 58 de kilograme, față de 93 cât aveam atunci când l-am născut pe Filip. M-am apucat din nou de sală, am antrenor personal. Îl duc pe Filip la școală și mă opresc la sală. Stau două ore la sală", povestea Luminița Anghel, în urmă cu câțiva ani.

