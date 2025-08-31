Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață

Duminică dimineață, traficul rutier este îngreunat pe DN 5, pe sensul de ieșire din țară prin punctul de frontieră Giurgiu-Ruse, potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române. Cozile de mașini formate la graniță i-au pus la încercare pe șoferii care au ales să plece la drum spre Bulgaria, în timp ce pe alte artere naționale circulația s-a desfășurat fără probleme.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Reprezentanții Centrului Infotrafic precizează că pe principalele autostrăzi și drumuri naționale, precum A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, traficul rutier s-a desfășurat fluent, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Singura excepție a rămas însă drumul spre sud, unde „traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu”, a mai transmis Centrul Infotrafic.

Pe lângă blocajele de la frontieră, șoferii care au tranzitat duminică Mediașul au întâmpinat și restricții temporare de circulație. Din cauza Campionatului Național de Viteză în Coastă – Cupa Mediașului, circulația pe DN 14A a fost închisă în două intervale orare, între 08:00 – 12:45 și 13:30 – 18:30, pe tronsonul kilometric 2+800 – 5+800 metri. „Autovehiculele vor fi redirecţionate pe rute ocolitoare”, au precizat autoritățile.

Polițiștii rutieri au făcut din nou apel la conducătorii auto să manifeste prudență și responsabilitate la volan. „Pentru evitarea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea, să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic, să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției”, se arată în comunicatul Centrului Infotrafic.

Totodată, șoferii sunt avertizați să nu aibă preocupări care le pot distrage atenția, să adopte o conduită preventivă și calmă pe durata deplasării și, mai ales, să nu urce la volan obosiți sau sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

