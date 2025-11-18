€ 5.0889
Black Friday 2025 la FineStore: cele mai mari reduceri din an la mii de produse premium. Nu rata nicio surpriză!
Data actualizării: 14:22 19 Noi 2025 | Data publicării: 12:34 18 Noi 2025

Black Friday 2025 la FineStore: cele mai mari reduceri din an la mii de produse premium. Nu rata nicio surpriză!
Autor: Editor Team

black-friday-2025-la-finestore-cele-mai-mari-reduceri-din-an-la-mii-de-produse-premium-nu-rata-nicio-surpriza Black Friday 2025 la FineStore. Sursa foto: https://www.finestore.ro/
 

Cauți băuturi premium la prețuri care te fac să spui "wow"? Așteptarea a luat sfârșit! FineStore a dat startul celui mai așteptat eveniment al anului: Black Friday 2025 ține toată luna noiembrie și aduce reduceri spectaculoase, de până la 70%!

Cu o selecție impresionantă de peste 3.000 de produse, de la vin rafinat, cu buchet deosebit, din România sau din străinătate, la coniac de la branduri de renume, de la whisky de colecție, la lichior deosebit, de la șampanie prețioasă, la băuturi tradiționale, FineStore este destinația ideală pentru pasionații de licori de calitate. Dacă pui la socoteală și faptul că găsești coșuri cadou gata pregătite cu bun gust și atenție la detalii, avem formula perfectă a locului ideal pentru cumpărături de final de an!

Reducerile sunt uriașe și e bine să profiți cât mai rapid de ele. Stocurile sunt mari, dar sunt limitate în fața cererii în continuă creștere. 

Nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra azi!

Black Friday la FineStore nu înseamnă doar reduceri impresionante, ci și șansa de a descoperi băuturi excepționale, cu povești și arome deosebite. Printre vedetele acestei ediții se numără tequila Clase Azul, o adevărată operă de artă mexicană, apreciată pentru gustul pur și pentru sticla pictată manual - o piesă de colecție în orice bar. La fel, Padre Azul și Corralejo aduc spiritul autentic al Mexicului în paharele celor care apreciază rafinamentul și tradiția.

La categoria gin, FineStore te invită să descoperi băuturi cu personalitate. Lasă-te cucerit de un gin Amuerte exotic și intens, cu o notă energică și sofisticată. În contrast, Cubical, un gin spaniol cu arome delicate și echilibru perfect, cucerește prin finețea notelor botanice. Iar dacă ești în căutarea perfecțiunii absolute, Martin Miller̛s te va impresiona cu echilibrul său desăvârșit, datorat combinației de citrice, ierburi, distilate crude și apă pură din Islanda.

Whisky Glenfiddich, Glencadam sau Ballantine̛s, coniac Courvoisier, Hennessy sau Frapin, rom Don Papa, Captain Morgan sau Matusaelm, brandy Vecchia Romagna - la FineStore găsești reduceri generoase la toate categoriile de produse, atât online, cât și în magazinele din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2-8) și Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E), unde poți beneficia și de consultanță specializată pentru alegerea băuturilor potrivite fiecărui gust și buget.

Oferte exclusive și cadouri pentru fiecare comandă online

Pe lângă reducerile spectaculoase, FineStore răsplătește fidelitatea clienților la comenzile online: până pe 30 noiembrie, primești o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT (0.75L) la fiecare 400 de lei cheltuiți pe produse selecționate. În total, 15.000 de cadouri sunt pregătite pentru clienții online, iar - dacă te abonezi la newsletter, primești acces prioritar la cele mai noi promoții, extracupoane și surprize exclusive.

Livrarea este rapidă, în toată țara, iar pentru comenzile mai mari de 299,99 lei, transportul este gratuit.

Black Friday la FineStore, cel mai bun moment din an pentru cumpărături inteligente

Acum e momentul perfect să-ți faci stocul de băuturi pentru mesele festive sau să alegi cadouri rafinate pentru cei dragi. De la vin spumant și prosecco Zonin, la vodka Grey Goose, Beluga sau Absolut, și până la Amaretto Disaronno, Sheridan̛s, Aperol, Campari ori Martini, toate te așteaptă cu reduceri de neratat.

Găsești mii de produse premium la prețuri excelente la FineStore, în lumea băuturilor fine. Grăbește-te și profită acum de cele mai mari reduceri din an!

FineStore
black friday
oferte Black Friday
bauturi alcoolice
x close