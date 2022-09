Billel Omrani “visează“ frumos: Am câştigat titlul cu CFR Cluj, sper să mai câştig unul cu FCSB - Captură Video FCSB Facebook

'Sunt bucuros că sunt aici, trebuie să muncesc zi de zi pentru că vreau să mergem mai departe în Conference League şi să câştigăm în campionat. Eu sper să câştigăm titlul anul acesta. Am câştigat campionatul cu CFR şi sper să mai câştig unul aici', a declarat Omrani într-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a FCSB.

Francezul speră că va aduce un plus de valoare la echipa pregătită de Nicolae Dică, precizând că după pauza competiţională prilejuită de meciurile echipei naţionale în Liga Naţiunilor va fi pregătit 100%.

'Eu sper să fiu un plus pentru echipă. Echipa este foarte bună, sunt jucători foarte, foarte buni. E adevărat că domnul Becali m-a vrut de mult timp, şi eu am vrut să vin înainte, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici şi sunt foarte fericit. Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile să ajung la capacitate maximă. După pauza competiţională voi fi pregătit să intru în echipă. Mie îmi place să joc fotbal şi vreau să arăt tuturor că sunt pregătit', a mai spus Omrani.

Clubul FCSB a anunţat, marţi, că l-a legitimat pe atacantul francez Billel Omrani, liber de contract după ce a plecat de la campioana CFR Cluj la finalul sezonului trecut.

Din septembrie 2016 şi până în mai 2022, Omrani a evoluat pentru CFR Cluj, alături de care a cucerit 5 titluri de campion şi 2 Supercupe ale României. De asemenea, are în palmares şi Cupa Ligii Franţei, cu Olympique Marseille, în 2012, notează Agerpres.

S-a aflat cine arbitrează meciul CFR Cluj - Sivasspor și FCSB - Anderlecht din Conference League

Meciul de fotbal CFR Cluj - Sivasspor (Turcia), care va avea loc joi, 15 septembrie, în Grupa G a Europa Conference League, va fi arbitrat de o brigadă olandeză, la centru cu Allard Lindhout, a anunţat UEFA.

Mario Diks şi Erwin Zeinstra vor fi arbitri asistenţi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij. Întâlnirea de pe stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca se va disputa de la ora 19:45.

Allard Lindhout, în vârstă de 35 de ani, a fost arbitru de rezervă la partida CFR Cluj - Young Boys Berna, încheiată 1-1, pe 3 august 2021, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

CFR Cluj şi Sivasspor au câte un punct după meciurile din prima etapă a fazei grupelor Europa Conference League.

Conference League: Meciul FCSB - Anderlecht va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer

Meciul de fotbal FCSB - Anderlecht Bruxelles, programat joi, 15 septembrie, în Grupa B a Europa Conference League, va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer, a anunţat UEFA. Vezi știrea aici!

Sebastian Gishamer va fi ajutat de compatrioţi ai săi. Roland Riedel şi Santino Schreiner vor fi arbitri asistenţi, iar Christopher Jaeger va fi al patrulea oficial. Partida FCSB - Anderlecht va avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti de la ora 22:00 Gishamer va arbitra a doua oară o echipă din România în competiţii internaţionale.

Pe 28 iulie, el a condus întâlnirea Olimpija Ljubljana - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, încheiată 2-0 în manşa secundă a turului 2 preliminar al aceleiaşi competiţii.

Sepsi a obţinut calificarea după lovituri de departajare. În prima etapă din faza grupelor Europa Conference League, FCSB a fost învinsă la Londra de West Ham United (1-3), iar Anderlecht a trecut acasă de danezii de la Silkeborg (0-1).

