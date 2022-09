S-a aflat cine arbitrează meciul CFR Cluj - Sivasspor și FCSB - Anderlecht din Conference League

Mario Diks şi Erwin Zeinstra vor fi arbitri asistenţi, iar al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij. Întâlnirea de pe stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca se va disputa de la ora 19:45.

Allard Lindhout, în vârstă de 35 de ani, a fost arbitru de rezervă la partida CFR Cluj - Young Boys Berna, încheiată 1-1, pe 3 august 2021, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

CFR Cluj şi Sivasspor au câte un punct după meciurile din prima etapă a fazei grupelor Europa Conference League.

Meciul de fotbal FCSB - Anderlecht Bruxelles, programat joi, 15 septembrie, în Grupa B a Europa Conference League, va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer, a anunţat UEFA.

Sebastian Gishamer va fi ajutat de compatrioţi ai săi. Roland Riedel şi Santino Schreiner vor fi arbitri asistenţi, iar Christopher Jaeger va fi al patrulea oficial. Partida FCSB - Anderlecht va avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti de la ora 22:00 Gishamer va arbitra a doua oară o echipă din România în competiţii internaţionale.

Pe 28 iulie, el a condus întâlnirea Olimpija Ljubljana - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, încheiată 2-0 în manşa secundă a turului 2 preliminar al aceleiaşi competiţii.

Sepsi a obţinut calificarea după lovituri de departajare. În prima etapă din faza grupelor Europa Conference League, FCSB a fost învinsă la Londra de West Ham United (1-3), iar Anderlecht a trecut acasă de danezii de la Silkeborg (0-1)

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat după meciul FC Ballkani, scor 1-1, în Conference League, că formaţia sa nu a făcut cel mai bun meci, dar rămâne în continuare neînvinsă în deplasare în actualul sezon al cupelor europene. "Ei au avut mai mult posesia, au pasat mai mult, dar cred că au avut 2 maximum 3 şuturi pe poartă. Însă au marcat un gol foarte frumos. Noi am avut nişte ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar suntem în continuare neînvinşi în deplasare în Europa, avem 5 egaluri din 5 meciuri. Acesta e un punct pentru moral. Pe final, dacă eram mai atenţi, poate puteam să câştigăm, dar când egalezi în ultimul minut nu poţi să zici că eşti supărat. Ţinând cont că anul trecut am început grupa cu o înfrângere, acest egal e un pas înainte", a afirmat el.



"Dacă marcam noi primii, cred că era altul meciul azi. Dar când egalezi în ultimul minut trebuie să fii mulţumit. Dacă pierdeam, iar erau probleme. E clar că e mai bine să faci un egal decât să pierzi. Sperăm să câştigăm joi, iar cu 4 puncte după două meciuri putem să avem şase mai departe la calificare", a adăugat Petrescu, după meciul cu FC Balkani, din grupele Conference League.

Antrenorul echipei de fobal CFR Cluj, Dan Petrescu, pune rezultatele slabe din campionat ale formaţiei sale pe seama oboselii acumulate de jucători în cele 15 meciuri oficiale disputate în ultimele două luni, afirmând că cel mai bun transfer pe care îl poate face ar fi o pauză.

'Vă daţi seama că sunt supărat după ultimul rezultat (1-3 cu Farul, n. red.). Chiar dacă nu am fost pe bancă, tot eu sunt antrenor, nu mi-a căzut bine. Am jucat 15 meciuri oficiale în două luni şi mai vin două-trei, vor fi în total 17-18 meciuri. Deci vine cam 9 meciuri pe lună, ceea ce mi se pare un pic exagerat. Noroc că s-a amânat meciul cu Sibiu şi am înţeles că şi cel cu FCSB, ceea ce este fantastic, şi pentru noi şi pentru ei, ca să putem pregăti meciurile de joi din grupe. Mai ales că sunt probleme cu accidentări şi foarte mare oboseală la echipa asta, se vede', a declarat Dan Petrescu. Vezi știrea inițială aici!

