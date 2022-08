Dan Petrescu (CFR Cluj) se plânge de oboseala jucătorilor: Cel mai bun transfer ar fi o pauză

'Vă daţi seama că sunt supărat după ultimul rezultat (1-3 cu Farul, n. red.). Chiar dacă nu am fost pe bancă, tot eu sunt antrenor, nu mi-a căzut bine. Am jucat 15 meciuri oficiale în două luni şi mai vin două-trei, vor fi în total 17-18 meciuri. Deci vine cam 9 meciuri pe lună, ceea ce mi se pare un pic exagerat. Noroc că s-a amânat meciul cu Sibiu şi am înţeles că şi cel cu FCSB, ceea ce este fantastic, şi pentru noi şi pentru ei, ca să putem pregăti meciurile de joi din grupe. Mai ales că sunt probleme cu accidentări şi foarte mare oboseală la echipa asta, se vede', a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu a precizat că până la startul echipei în grupele Europa Conference League vor mai veni 2-3 jucători, dar o pauză ar fi cel mai bun transfer pe care l-ar putea face

'Vor veni jucători până la meciul de joi, sunt convins de asta. Clubul nu doar vinde, ci şi ia jucători în acelaşi timp. O să vedeţi că vor veni jucători. Există însă greutăţi în a găsi jucători liberi aşa cum vrem noi, dar să aibă şi calităţi cum vrem noi. Au fost cinci ani în care s-au ghicit jucătorii, e posibil ca acum să fie o perioadă mai grea, pentru că rezultatele asta spun.', a spus Dan Petrescu.

'E o perioadă mai grea în campionat, nu a fost niciodată această situaţie. Indiferent că jucam bine sau nu în cupele europene, în campionat ne făceam treaba. E un semn de întrebare şi trebuie să vedem ce putem face în continuare. Că nu poţi da vina tot timpul pe oboseală. Încercăm din mers să mai luăm doi-trei jucători, dar sunt convins că cel mai bun jucător pentru noi ar fi o pauză. Sunt convins că două trei-zile de pauză ar rezolva problemele la echipă. Un fundaş central şi un atacant cu siguranţă vor veni până duminică la echipă', a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj ocupă în acest moment locul 10 în clasamentul Superligii, va întâlni formaţia FC Voluntari, miercuri, de la ora 19:15, pe teren propriu, într-un meci din cadrul etapei a 8-a.

Rapid - Universitatea Cluj, unul dintre cele mai vechi dueluri din campionatul de fotbal al României, cu o istorie de aproape 90 de ani, se va juca marți seară, de la ora 22.00, pe stadionul Giulești.

Antrenorul formaţiei FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, consideră că locul 2 în clasament pe care îl ocupă echipa sa după 7 etape în Superliga de fotbal este unul de conjunctură, pentru a-şi realiza obiectivul de calificare în play-off având nevoie de continuitate în rezultate.



"Presiunea rămâne aceeaşi, în orice moment, aşteptările sunt mari. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm pe un teren foarte greu, cum este cel de la Sfântu Gheorghe, dar ne trebuie continuitate în rezultate şi asta ne dorim. Îmi doream să câştigăm cât mai multe meciuri înaintea începerii campionatului, orice antrenor asta îşi doreşte. Totuşi este începutul campionatului, echipele sunt angrenate în cupele europene, să nu ne facem prea mari iluzii, pentru că nu s-a jucat nimic deocamdată. E o situaţie de moment, pentru a putea realiza obiectivul nostru trebuie să avem continuitate în rezultate", a afirmat Mutu, luni, într-o conferinţă de presă.





Referitor la partida cu Universitatea Cluj, Mutu a spus că ardelenii au avut ghinion în acest start de campionat, fiind o echipă puternică.





"Ne aşteaptă un nou meci după doar două zile, nu am avut timp să ne odihnim, dar asta este, trebuie să jucăm şi sper să o facem la nivel înalt. Sperăm să ne recuperăm cât mai bine, iar ceilalţi care vor intra să se ridice la nivelul aşteptărilor şi să câştigăm acest meci. Sunt nevoit să fac schimbări, pentru că avem meciuri la distanţă foarte scurtă între ele am şi un lot destul de bun, sunt băieţi care vor avea şansa să dovedească şi e normal, de ce nu. Normal că vom fi atenţi şi concentraţi, ştim că întâlnim un adversar bun. Cred că au avut şi mult ghinion în acest început de sezon, au schimbat şi antrenorul, îl ştiu bine şi pe Eugen Neagoe. Ei au avut şi o zi în plus să pregătească meciul acesta. Eu mă bazez pe ambiţia şi dăruirea băieţilor pentru a face un meci bun mâine. Mi-ar fi plăcut să avem o zi în plus pentru a se recupera mai bine, dar asta este situaţia, trebuie să ne învăţăm să jucăm şi de trei ori pe săptămână", a mai spus Mutu. Vezi articolul aici!

