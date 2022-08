Rapid - U Cluj, meci de tradiție în Superliga. Giuleștenii lui Mutu țintesc o nouă victorie ca să urce pe primul loc

Antrenorul formaţiei FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, consideră că locul 2 în clasament pe care îl ocupă echipa sa după 7 etape în Superliga de fotbal este unul de conjunctură, pentru a-şi realiza obiectivul de calificare în play-off având nevoie de continuitate în rezultate.



"Presiunea rămâne aceeaşi, în orice moment, aşteptările sunt mari. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm pe un teren foarte greu, cum este cel de la Sfântu Gheorghe, dar ne trebuie continuitate în rezultate şi asta ne dorim. Îmi doream să câştigăm cât mai multe meciuri înaintea începerii campionatului, orice antrenor asta îşi doreşte. Totuşi este începutul campionatului, echipele sunt angrenate în cupele europene, să nu ne facem prea mari iluzii, pentru că nu s-a jucat nimic deocamdată. E o situaţie de moment, pentru a putea realiza obiectivul nostru trebuie să avem continuitate în rezultate", a afirmat Mutu, luni, într-o conferinţă de presă.





Referitor la partida cu Universitatea Cluj, Mutu a spus că ardelenii au avut ghinion în acest start de campionat, fiind o echipă puternică.





"Ne aşteaptă un nou meci după doar două zile, nu am avut timp să ne odihnim, dar asta este, trebuie să jucăm şi sper să o facem la nivel înalt. Sperăm să ne recuperăm cât mai bine, iar ceilalţi care vor intra să se ridice la nivelul aşteptărilor şi să câştigăm acest meci. Sunt nevoit să fac schimbări, pentru că avem meciuri la distanţă foarte scurtă între ele am şi un lot destul de bun, sunt băieţi care vor avea şansa să dovedească şi e normal, de ce nu. Normal că vom fi atenţi şi concentraţi, ştim că întâlnim un adversar bun. Cred că au avut şi mult ghinion în acest început de sezon, au schimbat şi antrenorul, îl ştiu bine şi pe Eugen Neagoe. Ei au avut şi o zi în plus să pregătească meciul acesta. Eu mă bazez pe ambiţia şi dăruirea băieţilor pentru a face un meci bun mâine. Mi-ar fi plăcut să avem o zi în plus pentru a se recupera mai bine, dar asta este situaţia, trebuie să ne învăţăm să jucăm şi de trei ori pe săptămână", a mai spus Mutu.



Tehnicianul a apreciat golurile spectaculoase înscrise de jucătorii săi în ultimele etape, afirmând că are la dispoziţie fotbalişti care pot face diferenţa în orice moment:

"Au fost goluri foarte frumoase, deşi, pentru mine, e mai puţin important asta. Mă bucur că Ioniţă reuşit să înscrie, aşa cum a făcut-o şi Sefer. Sunt jucători care au posibilitatea să facă diferenţa în orice moment, pot scoate oricând asul din pălărie în orice moment. Eu cred că jucând pe Giuleşti este o responsabilitate în plus, pentru că vom avea mulţi suporteri şi fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate".

Ce a spus antrenorul lui U Cluj, Eugen Neagoe, înaintea meciului cu Rapid

„Atmosfera știm cu toții cum va fi. Rapid, la fel ca noi, are suporteri foarte mulți. Sunt convins că și noi vom avea mulți susținători mâine seară. Aș vrea ca jocul să fie în favoarea noastră, să conducem, să câștigăm acest joc, dar nu va fi deloc ușor, pentru că întâlnim echipa de pe primul loc. Va fi destul de dificil. Nicio echipă nu a câștigat în acest început de campionat în Giulești. Mi-aș dori să fim noi prima echipă care câștigă acolo.

Mâine seară Rapid va pleca cu siguranță cu prima șansă dacă ne uităm pe clasament, dar nu știu dacă vor sta lucrurile așa în teren. Cred că va fi un echilibru, pentru că și noi avem în componența lotului jucători cu experiență și atunci cred că cei care vor fi mai inspirați vor avea câștig de cauză. Din experiența mea de jucător și de antrenor, când am jucat pe stadioane cu suporteri foarte mulți, jucătorii fac un efort în plus, trec și peste oboseală și evoluția lor este foarte bună.

Vreau să avem o construcție foarte bună, elaborată, să pasăm și să ne creăm ocazii de poartă, așa cum am făcut și la Voluntari, dar din păcate nu am reușit să marcăm. Mâine seară mi-aș dori și sper să reușim să marcăm nu unul, chiar mai multe goluri. Doar așa putem câștiga jocul. Nu vom juca doar faza de apărare. Vom încerca să atacăm și atunci când vom avea mingea vom merge peste cei de la Rapid.”, a declarat Eugen Neagoe.





Echipa FC Rapid va întâlni formaţia Universitatea Cluj, marţi, de la ora 22:00, pe stadionul Giuleşti, într-un meci contând pentru etapa a 8-a a Superligii. Cele două echipe au în spate două impresionante istorii. S-au confruntat, pentru prima dată, în campionatul național de fotbal, în sezonul 1933-1934.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News