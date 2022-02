Bijuterii din aur și argint. ANPC, avertisment pentru români

Dacă vreți să cumpărați bijuterii din argint sau aur, fiți foarte atenți. Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomandă cumpărătorilor să achiziţioneze produsele care se dăruiesc în aceste zile - ciocolată, cosmetice sau bijuterii - numai din locuri autorizate, unde se eliberează bonuri fiscale, şi să citească cu atenţie etichetele pentru că există riscul să îşi pună sănătatea în pericol sau să cumpere produse contrafăcute, transmite Agerpres.

"Se apropie "Sf. Valentin" - 14 Februarie şi " Dragobetele - 24 Februarie, sărbători ale iubirii, ocazii în care se dăruiesc flori, ciocolată şi bomboane din ciocolată, bijuterii, produse cosmetice sau alte cadouri romantice. Pentru a oferi un cadou util şi plăcut celor dragi, sfătuiesc consumatorii să ţină cont de următoarele recomandări: la cumpărarea diverselor sortimente de bomboane şi ciocolată, care să nu le afecteze sănătatea, să aibă în vedere faptul că achiziţionarea acestor produse se face numai din locuri autorizate. Trebuie evitată cumpărarea de la vânzători ambulanţi, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic. Înainte de cumpărare, trebuie verificată starea ambalajelor (integritate, etanşeitate) şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător", a scris, duminică, pe Facebook, Paul Anghel.

Cum alegem ciocolata





Etichetele trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau distribuitorului. În cazul produselor din import se vor înscrie numele şi adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, data durabilităţii minimale, cantitatea netă şi condiţiile de depozitare. Toate produsele din import trebuie să fie însoţite de etichete cu elementele de identificare şi informare în limba română.



"Pentru ciocolată şi produse din ciocolată trebuie menţionat în mod obligatoriu conţinutul de cacao substanţă uscată, exprimat în procente, astfel: " cacao...% minim". În cazul ciocolatei umplute se menţionează produsul de umplutură. Se exceptează de la indicarea cantităţii nete produsele din ciocolată preambalate, cu o greutate mai mică de 50 grame. Această excepţie nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj conţinând două sau mai multe astfel de produse, dacă conţinutul net total, inclusiv ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame. În cazul produselor din ciocolată turnate şi goale în interior, această indicaţie poate fi înlocuită cu conţinutul net minim. De asemenea, trebuie menţionat adaosul de cafea sau băuturi spirtoase, atunci când acesta depăşeşte 1% din masa produsului", atenţionează comisarul ANPC.



De asemenea, ciocolata proaspătă trebuie să prezinte o suprafaţă lucioasă, nestratificată şi fără pete, să fie onctuoasă, casantă la rupere fără senzaţie de rugozitate la masticare, culoare şi gust specific, iar drajeurile trebuie să aibă suprafaţa netedă, lucioasă, uscată şi nelipicioasă.

Cum alegem produsele cosmetice





Potrivit sursei citate, la achiziţionarea produselor cosmetice, consumatorii trebuie să fie atenţi la o serie de detalii care le certifică faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea/etichetarea lor respectă întocmai prevederile legale în vigoare.



Astfel, consumatorii trebuie să achiziţioneze cosmetice numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în cazul în care doresc să facă o reclamaţie.



"În plus, atenţionez asupra faptului că produsele originale nu se vând în afara lanţurilor de distribuţie cum ar fi tarabele sau persoane fizice "cu sacoşă"; să fie atenţi la preţuri, deoarece preţurile mici propuse sunt dubioase, produsele provenind cu siguranţă din filiere paralele; să verifice dacă calitatea ambalajului corespunde valorii produsului. Sunt şanse mari ca un produs zis "de lux", ambalat într-o cutie de carton sau de plastic banală, să fie de fapt o contrafacere", atrage atenţia Anghel.



Cumpărătorii trebuie să examineze cu atenţie eticheta, deoarece o calitate proastă a tipăririi poate ascunde o contrafacere, să citească cu atenţie eticheta şi să ţină cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate.



De asemenea, consumatorii trebuie să ştie că unii producători şi importatori "de marcă" au adoptat voluntar personalizarea unor produse cu etichetă - hologramă, pentru securizarea lor şi pentru protejarea mărcii, iar pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripţionat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă, ori al importatorului de produse din afara UE. În plus, majoritatea produselor trebuie să aibă inscripţionată data de minimă durabilitate precedată de expresia "A se folosi preferabil înainte de", urmată de data sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se află inscripţionată aceasta dată, exprimată fie prin luna şi an, fie prin zi, luna şi an, şi cu cifre arabe.



Anghel mai scrie că anumite produse, precum cremele, nu au dată de minimă durabilitate ci au inscripţionat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menţionată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranţă, în luni de zile (6, 12, 24 luni de exemplu), dar sunt şi produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni şi atunci aceasta nu se mai menţionează (cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele).

Mare atenție atunci când cumpărați bijuterii din argint sau aur





În ceea ce priveşte bijuteriile, este foarte important locul de unde sunt achiziţionate, având în vedere faptul că bijuteriile se vând peste tot, de la tarabe până la supermarket-uri, magazine de bijuterii şi în târgurile de cadouri.



"Dacă optăm pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semipreţioase, ar fi bine să o cumpăram numai din magazine autorizate care vând astfel de produse. O bijuterie "din argint" vândută la colţ de stradă şi care costă câţiva lei nu poate fi din argint! Oferirea drept cadou a unei bijuterii din metal preţios, cu sau fără pietre preţioase, a devenit din ce în ce mai obişnuită, astfel că piaţă metalelor preţioase oferă o gama foarte largă de produse. Pentru consumatori, informarea poartă un rol esenţial înainte de cumpărarea propriu-zisă", a transmis directorul general al ANPC.



În opinia sa, cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă furnizorul de astfel de bunuri. De exemplu, unul dintre lucrurile de care trebuie să se ţină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizaţia eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni cu metale preţioase, a cărei copie trebuie să fie afişată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului.

Evitați vânzătorii ambulanți





"Sfătuiesc consumatorii să evite cumpărarea bijuteriilor din metale preţioase şi/sau pietre preţioase de la vânzătorii ambulanţi. Achiziţionarea bijuteriilor din metal preţios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizaţi de către ANPC să efectueze operaţiuni cu metale preţioase. Consumatorii trebuie să se să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanţi sau care se afla în spaţii neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse", a mai scris el.

La achiziţionarea bijuteriilor din metal preţios consumatorii trebuie să solicite informaţii complete despre produs, preţ, condiţii de cumpărare; să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conţină obligatoriu detalii corecte, precise şi complete referitor la produsul cumpărat (titlul metalului, natura pietrelor etc) precum şi datele de identificare ale operatorului economic care comercializează produsul; să se asigure că primesc factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziţionarea produsului; să solicite informaţii suplimentare despre garanţia oferită produsului şi eventualele probleme de service ce pot să apară; să verifice politica respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, în cazul apariţiei unor defecte ulterioare.

