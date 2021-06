Biden, iritat de o jurnalistă CNN, după întâlnirea cu Putin: "Ți-ai greşit meseria!". Ce l-a întrebat

Preşedintele american Joe Biden s-a arătat deranjat miercuri de unele întrebări ale ziariştilor la conferinţa de presă ce a urmat summitului de la Geneva cu omologul său rus Vladimir Putin şi, cu toate că apoi şi-a cerut scuze unei jurnaliste pentru că s-a arătat deştept faţă de ea, a continuat să atace membri ai mass-media acuzându-i de negativism, potrivit politico.eu, citat de Agerpres.



Primul moment tensionat la conferinţa de presă a survenit după ce Kaitlan Collins, jurnalistă a postului CNN, l-a întrebat pe Biden de ce este optimist că preşedintele Putin şi-ar putea schimba comportamentul provocator după acest summit.



De ce sunteţi atât de încrezător că-şi va schimba comportamentul, domnule preşedinte ?, l-a întrebat Collins.



Nu sunt încrezător. Unde dracu - ce aţi făcut în tot acest timp ?, i-a replicat Biden, în timp ce s-a mişcat de pe loc spre grupul de jurnalişti adunaţi. Când am spus că sunt încrezător ?, a continuat el, ridicând degetul arătător pentru a fi mai expresiv. Ceea ce am spus a fost - hai să o lămurim -, am spus că ceea ce va schimba comportamentul lor (al Rusiei n.red) este dacă restul lumii reacţionează faţă de ei, şi le diminuează rolul în lume, a indicat preşedintele SUA.

Vezi și: Summit NATO 2021. Ce a vorbit Geoană cu Biden: Acesta a fost elementul mai personal al discuţiei

"Ți-ai grești meseria"





Dar discuţia aprinsă nu s-a oprit aici, jurnalista CNN iritându-l din nou pe Biden când l-a întrebat de ce crede că întâlnirea sa cu Putin a fost productivă deşi preşedintele rus ocolise la conferinţa sa separată de presă întrebările despre drepturile omului în Rusia, îndreptând atenţia către problemele de acelaşi fel din SUA.



Biden a ripostat spunându-i lui Collins că şi-a greşit meseria dacă nu poate sesiza utilitatea acestui summit.

Înainte să se îmbarce în Air Force One pentru a reveni în SUA, preşedintele american a spus că şi-a cerut scuze jurnalistei CNN. Totuşi, el şi-a menţinut părerea despre ceea ce a perceput a fi o puternică înclinaţie spre negativism în presă.



Această confruntare cu presa a marcat un final neobişnuit al primului turneu politic întreprins de Biden - la summiturile G7, NATO şi cu şefii principalelor instituţii ale UE - şi care a fost menit să arate imaginea unui preşedinte ce aduce stabilitate după cei patru ani ai preşedinţiei lui Donald Trump. Turneul său s-a desfăşurat într-un context diplomatic sensibil, SUA având în continuare divergenţe cu unii aliaţi asupra abordării unor teme preocupante, inclusiv relaţiile cu Rusia sau China.



Biden şi Putin s-au întâlnit la Geneva pentru a calma tensiunile dintre ţările lor. Deşi amândoi au evocat după summit discuţii într-o atmosferă pozitivă, nu au anunţat nicio iniţiativă concretă.

Vezi și: Tot ce trebuie să știi despre summitul Biden - Putin: Puncte comune și blocaje între SUA și Rusia