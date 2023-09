Berea, beneficii pentru imunitate. Este mai bună decât iaurtul, chefirul sau brânza

Efectul benefic se datorează enzimelor conţinute în aceasta. Autorii studiului actual de la Universitatea Medicală Dalian, China, au evaluat compoziţia băuturii cu spumă şi au descoperit că polifenolii şi celuloza din aceasta rămân ingrediente cheie pentru întărirea sistemului imunitar.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, polifenolii sunt deosebit de valoroşi - antioxidanţi puternici cu proprietăţi prebiotice. Creează în sistemul digestiv un mediu potrivit pentru reproducerea microorganismelor benefice, susţinând creşterea lactobacililor şi a bifidobacteriilor, scrie Rador, citând 24chasa.bg. Un rol important îl au şi epicatechina, catechina, acidul metilmalonic şi acidul cafeic, care suprimă creşterea microorganismelor patogene, relatează BTA.

Cercetătorii arată că berea fără alcool este mai sănătoasă decât berea obişnuită, deoarece nu conţine alcool etilic. Experţii chinezi amintesc că berea este bună pentru organism doar atunci când este băută în cantităţi rezonabile.

"Consumul moderat de bere ajută la prevenirea aterosclerozei şi a bolilor de inimă, suprimă cancerul şi îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi funcţia imunitară. S-a dovedit, de asemenea, că berea are efecte antioxidante şi de întinerire", au scris autorii studiului.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, vorbea, în primăvară, despre un ceai care pare să ne aducă multe benefcii consumându-l.

"Există un ceai foarte bun - se numește Rooibos. Este din Africa de Sud, dar se găsește și la noi la plafar. El este foarte bun pentru tot ce înseamnă diluarea sângelui și desfundarea vaselor sanguine, curățarea venelor. Se prepară ca un ceai negru. Ceaiul rooibos are o culoare roz, gust bun şi îl putem îmbunătăți, îi putem adăuga un pic de lapte sau miere sau zahăr. Se beau cel mult două căni pe zi, cam o perioadă de trei luni de zile.

El curăță vasele de sânge și îmbunătățește bine circulația periferică, adică nu există riscul de a se ridica tensiunea. Ceaiul rooibos se găseşte la plafar, sub formă de niște frunzulițe roșii și crește imunitatea foarte bine. În plus, are o cantitate foarte mare de vitamina C", a spus Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii Adevăruri Ascunde de la Antena 3, scrie click.ro.

Dacă urmați un anumit tratament, consultați medicul înainte de a consuma acest ceai!

