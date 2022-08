Benfica, Viktoria Plzen şi Maccabi Haifa, calificate în grupele Ligii Campionilor

Benfica a învins-o la scor de forfait (3-0) pe Dinamo Kiev, echipa antrenată de românul Mircea Lucescu, după ce câştigase cu 2-0 şi în prima manşă.

Vulturii au marcat toate golurile în prima repriză, prin Nicolas Otamendi (27), Rafa Silva (40) şi David Neres (43). Lusitanii nu au ratat faza grupelor Champions League din sezonul 2009-2010.

Dinamo Kiev va juca în grupele Europa League

Dinamo Kiev şi Benfica au fost adversare şi în grupele ediţiei trecute de Champions League, partida din Ucraina încheindu-se nedecisă, 0-0, după care lusitanii au câştigat cu 2-0 la Lisabona.

Echipa antrenată de Lucescu va evolua în grupele Europa League.

Viktoria Plzen, după 0-0 în Azerbaidjan, a fost condusă acasă de Qarabag prin golul lui Filip Ozobic (38). Campioana Cehiei a egalat prin Jan Kopic (58), iar Jan Kliment a marcat golul victoriei şi al calificării (73). Maccabi Haifa s-a calificat cu emoţii în grupe, după 2-2 cu Steaua Roşie la Belgrad.

În primul meci, campioana Israelului s-a impus cu 3-2. La Belgrad, Steaua Roşie a avut 2-0, graţie golurilor înscrise de Aleksandar Pesic (27) şi Mirko Ivanic (43).

Oaspeţii au ratat un penalty în finalul primei reprize prin Dolev Haziza (45+4), dar Daniel Sundgren a reuşit să înscrie imediat. Autogolul lui Milan Pavkov (90) a fost cel care a decis soarta dublei şi a calificării.

Rezultatele de marţi:

(+) Viktoria Plzen (Cehia) - Qarabag (Azerbaidjan) 2-1 (în prima manşă 0-0) Steaua Roşie Belgrad (Serbia) -

(+) Maccabi Haifa (Israel) 2-2 (în prima manşă 2-3)

(+) Benfica Lisabona (Portugalia) - Dinamo Kiev (Ucraina) 3-0 (în prima manşă 2-0)

Programul meciurilor de miercuri:

Dinamo Zagreb (Croaţia) - Bodoe/Glimt (Norvegia) (în prima manşă 0-1) Trabzonspor (Turcia) - FC Copenhaga (Danemarca) (în prima manşă 1-2)

PSV Eindhoven (Olanda) - Glasgow Rangers (Scoţia) (în prima manşă 2-2)

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în grupele Ligii Campionior. Formaţiile învinse vor juca în grupele Europa League.

