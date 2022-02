Becali, critici în direct pentru MM Stoica şi Toni Petrea, după înfrângerea cu Farul: I-am rugat. Eu am spus, eu am auzit...

"De ce pot să scap, scap, ce pot să curăț, curăț. O să vedeți! Ce facem? Ne batem joc de bani, suntem nebuni? Avem un singur jucător la ora asta, Tavi Popescu. Doar cu el nu poți câștiga campionatul. N-ai cum să câștigi campionatul cu un singur jucător! Nu l-a produs Academia pe Tavi Popescu, l-am cumpărat.

I-am rugat pe Petrea și pe MM. Le-am zis să bată Tavi Popescu loviturile libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit! I-am zis lui Tănase să ia mingea și să i-o dea lui Tavi Popescu, dar ce să se bage el... că are 30.000 de euro pe lună, nu-l mai interesează.

Nu putem să plătim la academie 150.000 de euro pe lună cu 30 de antrenori. O să fie 10 antrenori. Facem o selecție de elită și la revedere! Ce, am înnebunit? Dădeam bani, dar dacă aveam rezultate. Restrângem bugetul, altfel ajung și eu ca Rapid, Dinamo. Acum trebuie să vedem, scap de cine pot”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Florinel "Mbappe" Coman, făcut praf: Nu mai poate să joace

Unul dintre fotbaliştii pe care Gigi Becali spera să ia bani mulţi, Florinel Coman, a fost criticat dur după meciul cu Farul. Poreclit cândva "Mbappe" de patron, Coman a avut o evoluţie ştearsă cu echipa lui Hagi.

”Coman, săracul, el nu poate să mai joace fotbal. El nu știu ce trebuie să facă, dar nu poate să joace. Le-am și zis să nu mai bată Coman, 'nu mai bate tu, Florinele, că dai pasă la portar'. Dacă facem concurs de dat pase la portar, el dă. Nici eu dacă băteam, nu dădeam așa. Probabil nu-l mai țin picioarele", a declarat Gigi Becali.

Becali a spus că jucătorii vaccinaţi obosesc mai repede. Ro Vaccinare, înţepătură

Gigi Becali a spus că jucătorii vaccinaţi nu mai au acelaşi randament sportiv şi că obosesc mai repede, după ce FCSB nu a reuşit să o învingă pe CS Mioveni în Liga 1.

"O să râdeţi, dar s-ar putea să am dreptate. E posibil ca din cauza vaccinului. Celor vaccinaţi le scade puterea. N-aţi văzut şi la CFR? Cu Rapid, jucătorii parcă erau jaloane. Dormeau pe teren. Tuturor vaccinaţilor le scade puterea! La toţi.

Văd şi la ai mei, la cei vaccinaţi. Pe unii nu-i afectează, dar pe cei care sunt mai în vârstă… N-ai văzut la Deac? Nu mai e ăla de era, când era vijelie. Acum nu mai e așa”, a spus Gigi Becali, la Pro X. VEZI AICI RĂSPUNSUL RO VACCINARE

