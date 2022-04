Bayern Munchen va urmări un fotbalist român. Este comparat cu Thibaut Courtois

Maxim are doar 15 ani şi este junior la FCSB, dar are deja 2 metri înălţime.

”El este jucătorul FCSB-ului, va semna un contract cu ei, un contract adecvat, civilizat. FCSB niciodată nu a propus contracte de doi lei, cum dau alte echipe. I-au propus un contract prin care copilul să nu mai aibă probleme, să ceară bani familiei sau altor cunoștințe.

Când va semna acel contract de profesionist cu FCSB, va fi probabil următi de echipe mari. E adevărat, Bayern Munchen îl are pe listă și probabil îl va urmări până la vârsta de 18-19 ani. E prematur încă, dar e adevărat că scouterii lor vor merge în baza de la FCSB să îl vadă. FCSB a zis să semneze contractul, iar după poate să vină, să îl vadă la națională U16, U17. Da, e adevărat.

Copilul e atât de liniștit, nu e o problemă. Vine dintr-o familie foarte serioasă. El e un copil care stă bine pe picioarele lui, chiar dacă are 1.99 m. Încet, încet el poate deveni și al treilea portar la echipa mare, poate să joace la echipa a doua, la juniori, la națională, are tot timpul în față. Și e un copil care își vede și de școală”, a declarat Ioan Becali, la Sport Total FM.

Tavi Popescu şi Claudiu Petrila, avertizaţi de un membru din Generaţia de Aur. Principala diferenţă faţă de fotbaliştii din Vest

Viorel Moldovan, component al Generaţiei de Aur a naţionalei României, îi avertizează pe Claudiu Petrila şi Octavian Popescu, doi dintre cei mai talentaţi tineri fotbalişti români, că mai au mult de muncă până să ajungă la nivelul din Occident.

”Mie îmi place foarte mult Octavian Popescu. Acest băiat are un potențial extraordinar. Dar acum îmi e frică pentru el. S-a vorbit enorm despre el. OK, când vezi un asemenea talent, e normal să-l susții și să-l împingi. E un talent incredibil. Nu am văzut de foarte mult timp asemenea calități. Plutește! Are o ușurință în a controla balonul, în a dribla, în a inventa ceva. Încă nu e definit. El trebuie să muncească și să se se dezvolte din puncte de vedere fizic. Trebuie să avem grijă să nu-l stricăm. Am mai văzut cazuri. Fotbalul românesc a stricat foarte mulți jucători talentați. Și Petrila e la fel. Mie îmi pare foarte rău că nu joacă la echipa lui de club. Ar trebui să joace mai mult, să aibă constanță. Nu-i reproșez nimic lui Petrescu. Mie mi-a plăcut de când a apărut.

Amândoi calități interesante pentru a juca într-un campionat din cele 5. Dar trebuie să îi dezvoltăm. Marea carență a fotbalistului român est la nivel atletic. Uită-te la campionatul italian sau la alte campionate. Când jucătorii stau aliniați înainte de începerea meciului, vezi mușchi, vezi picioare, vezi structură atletică, vezi fizic adevărat. Îți dă unul din ăla un umăr, ai zburat peste panourile publicitare”, a declarat Viorel Moldovan, la Pro Arena. CITEŞTE MAI MULTE AICI

