Tavi Popescu şi Claudiu Petrila, avertizaţi de un membru din Generaţia de Aur. Principala diferenţă faţă de fotbaliştii din Vest

”Mie îmi place foarte mult Octavian Popescu. Acest băiat are un potențial extraordinar. Dar acum îmi e frică pentru el. S-a vorbit enorm despre el. OK, când vezi un asemenea talent, e normal să-l susții și să-l împingi. E un talent incredibil. Nu am văzut de foarte mult timp asemenea calități. Plutește! Are o ușurință în a controla balonul, în a dribla, în a inventa ceva. Încă nu e definit. El trebuie să muncească și să se se dezvolte din puncte de vedere fizic. Trebuie să avem grijă să nu-l stricăm. Am mai văzut cazuri. Fotbalul românesc a stricat foarte mulți jucători talentați. Și Petrila e la fel. Mie îmi pare foarte rău că nu joacă la echipa lui de club. Ar trebui să joace mai mult, să aibă constanță. Nu-i reproșez nimic lui Petrescu. Mie mi-a plăcut de când a apărut.

Amândoi calități interesante pentru a juca într-un campionat din cele 5. Dar trebuie să îi dezvoltăm. Marea carență a fotbalistului român est la nivel atletic. Uită-te la campionatul italian sau la alte campionate. Când jucătorii stau aliniați înainte de începerea meciului, vezi mușchi, vezi picioare, vezi structură atletică, vezi fizic adevărat. Îți dă unul din ăla un umăr, ai zburat peste panourile publicitare”, a declarat Viorel Moldovan, la Pro Arena.

Ce spune Gigi Becali despre Tavi Popescu: "Nu va mai călca în viața lui în partea dreaptă"

"Niciodată Tavi Popescu nu va mai juca decât în stânga. Am sacrificat destul echipa pentru Coman. Tavi Popescu, câte zile voi mai avea eu la acest club, dacă va veni altcineva poate sa facă ce vrea, va juca numai în stânga.

Extremă sau inter stânga, atât. Nu va mai călca în viața lui în dreapta. Am sacrificat echipa în prima repriză pentru el (n.r. Florinel Coman) și regret.

El (n.r. Tavi Popescu) stânga, atacant stânga sau inter stânga. Nu va mai juca altceva în viața lui Tavi Popescu. Să se ducă Coman să joace în dreapta. Tavi Popescu nu va mai juca în viața vieților lui altceva decât în partea stângă", a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

Declaraţiile vin după ce în meciul cu CS U Craiova, Popescu a fost pus în banda dreaptă de antrenorul FCSB, Toni Petrea.

