Expertiza vocii și a vorbirii. "Se lucrează cu oameni din poliţie, cu studii"

Comisar-șef Staicu Daniel a vorbit la Culisele Justiției despre expertiza vocii și a vorbirii, şi despre cum specialiștii instituției rezolvă câteva dintre cele mai complicate puzzle-uri pentru a asista autoritățile în activitățile lor.

Experitza vocii și vorbirii - un domeniu care inspiră pasiune

"Este un domeniu care este efectuat exclusiv la nivelul Institului Național de Criminalistică. Vorbesc aici de structurile criminalistice din Poliția Română. E un domeniu care, în ultima perioadă, dă rezultate foarte bune, sunt oameni foarte bine pregătiți în acest domeniu. Dă rezultate tot mai bune.

Da, se lucrează cu oameni din poliție, cu studii. Cu toate acestea, sunt domenii unde se formează specialiști încadrați cu alte studii. De exemplu, la partea de Serviciu de Genetică Judiciară; nu se poate pierde un absolvent de-al Academiei, e clar că trebuie folosit un om cu studii în biologie, bio-chimie.

Suntem oameni care iubim criminalistica. De multe ori, atunci când un lucrător simte acest gust al criminalisticii nu mai schimbă linia de muncă și rămâne aici până întrerupe raportul de serviciu cu Poliția Română. E un domeniu vocațional din punctul meu de vedere. Dacă nu faci cu plăcere această meserie e foarte greu”, a spus comisar-șef Staicu Daniel, la DC News.

De asemenea, șeful Serviciului de Expertize Criminalistice de la Institutul Național de Criminalistică a recunoscut faptul că nu a lucrat la INC imediat după absolvirea Academiei, astfel că și el s-a îndrăgostit de activitatea criminalistică:

„Eu nu am lucrat la Institutul Național de Criminalistică de când am terminat Academia. Am lucrat la un serviciu județean. Un serviciu pe care l-am și condus peste 3 ani de zile. Ulterior, am promovat un examen și am ajuns în funcția pe care o ocup în momentul de față.

Sunt lucruri care pot fi gata într-o zi și sunt lucruri care pot fi gata în 6 luni (referitor la durata cercetărilor obiectelor de către INC). În funcție de materiale, de complexitatea examinărilor pe care le facem, oscilează perioada de timp în care avem un rezultat.

Cele mai lungi durate sunt cazurile care au multe obiecte de examinat. Acolo, timpul necesar efectuării comparațiilor este îndelungat.

Rapoartele criminalistice nu sunt solicitate exclusiv în cazul urmelor ridicate. De exemplu, avem 2000 de facturi fiscale scrise de mână. Acelea sunt ridicate cu ocazia altor activități - cum ar fi perchezițiile, a încheiat comisar-șef Staicu Daniel, pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News