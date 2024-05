Rafila, noi detalii despre starea de sănătate a lui Florin Piersic. Discuție privată cu marele actor: Am făcut un lucru bun și pentru mine, și pentru el

'Operația s-a încheiat. Pacientul este conștient. Acesta este un lucru îmbucurător. Vedem care va fi evoluția (...) Din ceea ce știu nu a fost într-un pericol de moarte, mai ales că el a fost tot timpul conștient înainte de intervenția chirurgicală. Am vorbit cu dânsul. A fost conștient, putea să comunice, să bea apă singur. Deci, nu a avut niciun moment senzația că ar fi într-o stare care să îi pună în pericol sănătatea. Pe de altă parte, în mod evident, aceste infecții pregnante constituiau un mare semn de întrebare, în condițiile în care pacientul are 88 de ani, anumite comorbidități și stimulatorul acela cardiac extras.', a zis Rafila.

'Există un anumit nivel de discreție. Cred că am încercat să oferim destule informații în mod public. Cel mai important, care a fost realizat, este că avem o echipă multi-disciplinară, ce a funcționat la Spitalul Matei Balș. Aceeași echipă multi-disciplinară funcționează și la Spitalul Foișor. Cuprinde medic infecționist, ortoped, cardiolog și medic de terapie intensivă. Conduita terapeutică este stabilită de această echipă multi-disciplinară, încât să existe o coerență a tratamentului și să se găsească cea mai bună soluție.', a spus Rafila.

'Am fost la spital, la Florin Piersic. Am stat cu dânsul circa 15-20 de minute. Cred că am făcut un lucru bun și pentru mine, și pentru el. Cred că este important dacă simți empatie, sprijin, și evoluția generală este mai bună decât dacă oamenii sunt indiferenți la suferință.

Avea o stare de spirit bună, pozitivă. Era încrezător. Nu am avut niciun moment senzația că este speriat. Sigur că era îngrijorat de faptul că avea o problemă care îl împiedica să meargă, era vorba despre infecția de la picior, dar nu mi s-a părut că nu este încrezător într-o evoluție favorabilă.', a mai spus Alexandru Rafila, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, la România TV.

