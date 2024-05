Simona Halep și Jaqueline Cristian, forfait de la WTA 250 Rabat. Bianca Andreescu își amână revenirea în circuit

Turneul WTA 250 de la Rabat, care precede Roland Garros, al doilea turneu de Gtand Slam al anului, a rămas fără mai multe jucătoare chiar înainte de start. Între acestea se află Simona Halep, care primise wild-card din partea invitaților, Jaqueline Cristian, Bianca Andreescu, sportiva din Canada cu origini românești, pentru care turneul din Maroc însemna revenirea în circuit pentru prima dată după august 2023. De asemenea, de pe tabloul principal mai lipsesc iberica Paula Badosa și belgianca Greet Minnen, potrivit Tennis Up to Date, citat de Eurosport.

