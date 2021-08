Bayern Munchen 'a demolat' o echipă din liga a 5-a, scor 12-0, în Cupa Germaniei / Video

Choupo-Moting a marcat 4 goluri în poarta modestei formații Bremer. Pentru Bayern Munchen au mai punctat Jamal Musiala, de două ori, Leroy Sane, Malik Tilmann, Mickael Cuisance, Bouna Sarr și Corentin Tolisso. Mai mult, Bayern a beneficiat și de un autogol, iar din minutul 77 un jucător al lui Bremer a primit cartonașul roșu.

Winning 12-0 vs Bremer SV is Bayern's second highest winning margin in all competitions since getting promoted to the Bundesliga in 1965 – in 1997 they defeated DJK Waldberg in the DFB-Pokal 16-1 [Opta] pic.twitter.com/AsaXnt3iYP