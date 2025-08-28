Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO

În Senatul Mexicului, miercuri, tensiunile au degenerat în violențe după ce liderul unui partid de opoziție l-a apucat de braț pe președintele Camerei la finalul ședinței, declanșând pumni, îmbrânceli și strigăte, transmite Reuters.

Ședință tensionată încheiată cu bătaie

Alejandro „Alito” Moreno, liderul opoziției din Partidul Revoluționar Instituțional (PRI), s-a repezit la președintele Senatului, Gerardo Fernández Noroña, din partidul de guvernământ Morena, în timp ce parlamentarii intonau imnul național pentru a marca finalul zilei de lucru.

Bătaia a izbucnit după o „dezbatere dificilă” despre prezența forțelor armate străine în Mexic, a declarat ulterior Fernández Noroña într-o conferință de presă.

Într-o transmisie video live, Moreno a fost surprins apropiindu-se de Fernández Noroña și repetând: „Îți cer să mă lași să vorbesc”, în timp ce îl apuca de braț.

„Nu mă atinge”, i-a răspuns Fernández Noroña.

În cele din urmă, cei doi au început să se îmbrâncească, Moreno răsturnând și un fotograf în timpul altercației.

Un alt parlamentar a intervenit și el în încăierare, încercând să îl lovească pe Fernández Noroña, care încerca să se retragă.

„(Moreno) a început să mă tragă, să mă atingă, să mă împingă. M-a lovit și a spus: O să te bat de te rup, o să te omor”, a declarat Fernández Noroña.

Acesta a anunțat că va convoca o ședință de urgență vineri și că va propune excluderea lui Moreno și a altor trei parlamentari PRI implicați în bătaie.

Moreno, în schimb, a afirmat că Fernández Noroña a fost cel care a lovit primul.

Citește și: Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News