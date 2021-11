Barcelona a condus cu 3-0, dar nu a câştigat. Ultimul meci înainte de venirea lui Xavi pe bancă

Meciul s-a terminat la egalitate, scor 3-3.

"Este păcat că n-am reușit să sărbătorim o victorie în deplasare. Trebuie să rămânem în minte cu prestația din prima repriză. Dacă o să vă uitați pe lot, o să vedeți că jucăm cu mulți copii. E dificil să tragi anumite concluzii când ai mulți jucători accidentați. Dacă toată lumea ar fi aptă, totul ar arăta altfel.

Nu este o scuză, dar este un aspect important. Am jucat foarte bine în prima parte. Nu am vorbit cu Xavi până acum. El are ideile lui, sper să scoată tot ce e mai bun din acești jucători", a spus Sergi Barjuan, antrenorul interimar, citat de Marca.

A fost ultimul meci înainte de venirea lui Xavi

Fostul internaţional spaniol Xavi Hernandez (41 ani) a fost numit oficial, vineri seara, în funcţia de antrenor al echipei FC Barcelona, a anunţat gruparea catalană, scrie AFP, potrivit AGerpres. „A sosit clipa să te întorci acasă. Bine ai revenit, Xavi!”, a scris FC Barcelona pe reţelele de socializare.



El a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate, după ce tot vineri şi-a reziliat contractul cu Al-Sadd (Qatar) cu care avea o înţelegere până în 2023. Xavi revine la clubul la care şi-a început activitatea la 11 ani şi de unde a plecat la 35 de ani. El a jucat 787 de meciuri şi a marcat 88 de goluri pentru FC Barcelona. Ca jucător, Xavi a câştigat cu FC Barcelona de patru ori Liga Campionilor, de opt ori campionatul Spaniei şi de trei ori Cupa Spaniei.

Fostul mijlocaș și-a alcătuit deja echipa tehnică

Xavi, fostul căpitan al Barcelonei, şi-a stabilit deja staff-ul cu care va lucra la revenirea sa pe Camp Nou, compus din şapte membri, printre aceştia numărându-se fratele său Oscar Hernandez şi Sergio Alegre, care vor îndeplini rolul de antrenori secunzi, conform El Mundo Deportivo.



Xavi l-a înlocuit astfel pe banca celor de la FC Barcelona pe olandezul Ronald Koeman, demis după meciul cu Rayo Vallecano de la finele lunii trecute, interimar fiind de atunci Sergi Barjuan, antrenorul echipei B a catalanilor. În prezent, FC Barcelona este pe locul 9 în La Liga, cu 16 puncte, la 8 puncte de podium.