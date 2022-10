Bărbat de 41 de ani, jandarm, găsit mort în Otopeni. Poliția, în alertă

„Astăzi, 3 octombrie, în jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuința sa. La fața locului, s-au deplasat polițiștii orașului Otopeni pentru efectuarea de activități din competență.

Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul bărbatului respectiv. A fost anunțat medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov, pentru efectuarea de activități din competență. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, pentru efectuarea de activități din competență, stabilirea cu exactitatea a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, bărbatul, fost sportiv, lucra la Jandarmeria Bucureşti.

