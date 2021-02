Barack Obama și Bruce Springsteen, gazdele unui podcast exclusiv pe Spotify

Conform The Verge, Spotify a anunțat că președintele și starul rock Bruce Springsteen vor fi gazdele unui show audio numit „Renegades: Born in the USA”, exclusiv pentru platforma Spotify. Aceștia vor discuta despre „rasă, cum e să fii tată, căsnicie și stadiul actual al Americii”. Opt episoade vor avea sezoanele podcast-ului, iar primele două sunt deja disponibile.

Compania de producție „Higher Ground”, deținută de Michelle și Barack Obama, a semnat un contract cu Spotify în 2019, promițând astfel să creeze podcast-uri exclusive pentru platformă. Renegades este al doilea astfel de produs, după ce podcast-ul lui Michelle Obama a debutat pe Spotify vara trecută.