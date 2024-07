Bacalaureat 2024. Astăzi, proba de Limba şi literatura maternă

Astăzi are loc proba de Limba şi literatura maternă la Bacalaureat.

Astăzi vor susține, în cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat, proba de Limba şi literatura maternă elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

Accesul elevilor în săli se face până la ora 8:30 în baza unui act de identitate. Probele încep la ora 9:00.

Trei ore au la dispoziție cei care susțin astăzi examenul pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. De prelungire beneficiază (cu maxim două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Obiecte interzise la examen

În sălile de examen introducerea unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.) este interzisă, de asemenea, și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). Accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. este interzis.

Toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video pe toată durata desfășurării probelor.

Primele rezultate vor fi afișate, așa cum este programat, în data de 8 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile se pot depune/transmite în aceeași zi în intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice.

În data de 12 iulie va avea loc afișarea rezultatelor finale în centrele de examen și online.

