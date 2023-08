"Bă', băieții noștri sunt acolo! Doamne ferește!". Strigătul disperat al lui Andrei răsună și acum în mintea multor oameni: "Îi vedeam că veneau din foc răniţi. Sunt a doua mea familie..."

"Bă', băieții noștri sunt acolo! Doamne ferește!", se aude pe una dintre filmările din noaptea tragediei. El este Andrei, pompierul care a luptat pentru viața colegilor săi.

"Când m-am referit la băieţii noştri... Sunt colegii cu care am plecat la intervenţie, colegii cu care eu mănânc la aceeaşi masă, colegii... a doua familie...", a spus pompierul într-un interviu pentru Antena 1.

Andrei nu a stat pe gânduri și a sărit să-și salveze colegii, după cea de-a doua explozie devastatoare de la Crevedia: "Am realizat că ei au nevoie de ajutor, îi vedeam că veneau din foc răniţi şi am încercat să merg spre ei, să le ofer primul ajutor".

Primul salvat avea arsuri la mâini şi mai multe traumatisme. "Mi-a spus că era ameţit, nu ştia ce s-a întâmplat cu el. Eu m-am bucurat văzându-l că este bine, asta a fost cea mai mare bucurie a mea. Nu ştiam dacă o să mai explodeze ceva sau nu, tocmai de aceea nu m-am aruncat să mă duc în foc, i-am întâmpinat", a mărturisit tânărul

Pompierul a fost şi în Grecia în această vară, pentru a ajuta la stingerea incendiilor: "Din fericire, nu a fost nimeni rănit, asta a fost cel mai important, că ne-am întors toţi sănătoşi. Mai mergeţi şi la anul? Merg".

În urma exploziilor de la staţia GPL din Crevedia, au fost rănite 58 de persoane, dintre care 39 de pompieri. Din nefericire, doi oameni au murit.

DNA, două dosare penale, după tragedia de la Crevedia

Luni, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că a deschis două dosare penale pentru abuz în serviciu, după tragedia de la Crevedia, "formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală".

