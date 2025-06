Avertismentul lui Zuckerman. Vizează și România. Ce trebuie să audă Putin / video

Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, a declarat că discuțiile cu Putin sunt inutile și că liderul rus devine tot mai agresiv. Acesta a subliniat că este nevoie de acțiuni clare împotriva președintelui rus și că democrațiile trebuie să-și unească vocile pentru a-l opri. De asemenea, atras atenția asupra atacurilor cibernetice implicate în alegeri, inclusiv în România și Germania, și a criticat lipsa de pregătire a Europei și NATO în fața acestor amenințări hibride.

„În ultimii 3 ani am văzut multe lucruri în Ucraina. Cu Putin discuțiile nu vor duce nicăieri, dimpotrivă, cu cât încercăm să discutăm, el devine și mai feroce. Noi avem nevoie de rezultate clare, cineva trebuie să-i spună: „Nu e bine ceea ce faci și trebuie să te oprești, altfel te oprim noi”. Nu mai putem să-i spunem și să ne prefacem că vreo altă democrație din lume ar putea discuta cu Putin.



Deci, vorbim aici despre lanțul de aprovizionare, de deminare și despre tot ce am auzit la conferința dumneavoastră, dar nimeni nu a spus: „Vrem să-l oprim pe Putin”. Toată lumea trebuie să-și unească vocile și să spună. Europa e puțin fragmentată, din nefericire, și am văzut ce s-a întâmplat la alegerile din România, o implicare de atacuri cibernetice. Și în Germania au avut lovituri, atacuri cibernetice, ceea ce duce la anumite rezultate.



Avem alegeri în Moldova, în Estonia și în Olanda. Europa, sincer, nu e prea pregătită. În ultimul an, numai nouă țări din membrii NATO au crescut procentul de investiții în apărare. Asta e o problemă și multe țări nu sunt gata psihologic. Putin atacă de fapt democrațiile occidentale și Statele Unite și încearcă să desfacă guverne, să creeze haos și tulburări sociale. Duminică și luni, Moscova a avut Forumul 2050 și oamenii care au participat erau de genul Alex Jones și alți oameni care îl idolatrizează pe Elon Musk. Eu cred că e foarte periculos", a spus Adrian Zuckerman.

NATO nu este încă pregătită să se apere de atacurile cibernetice

Adrian Zuckerman a felicitat România pentru rezultatul alegerilor și pe președintele Nicușor Dan pentru succesul obținut, dar a subliniat că este nevoie de acțiuni concrete în continuare.

„Eu vă felicit pentru rezultatul alegerilor din România, îl felicit pe președintele Dan, a avut un succes extraordinar, dar trebuie să mergem înainte. Eu cred că NATO încă nu înțelege că este atacată și are în minte doar apărarea militară, tradițională, adică aeriană, terestră, dar nu este încă pregătită să se apere de atacurile cibernetice. Întotdeauna am spus, NATO ar trebui să discute cu membrii despre aceste atacuri hibride ale Rusiei. Este un pericol extrem de mare care atacă toate democrațiile occidentale.



O să concluzionez impulsionând toate țările democratice să aibă curajul și să spună: „Nu! Gata Putin”, pentru că Putin e un Hitler din zilele noastre și președintele Zelenski e un fel de Churchill. Îi admir curajul și hotărârea și îi urez lui și poporului ucrainean tot binele din lume”, a spus Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, la conferința organizată de DCNews Media Group.

