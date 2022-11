Aventuri în supermarket - Ediţia de Black Friday: Gicule, tu ia să fie! Dacă nu mai găsim?

Am fost în supermarket. Şi-am văzut etichete roşii. Multe preţuri înroşite, zerouri tăiate, culoare speciale pe care dacă intri ţi-e scris să ieşi cu câte-o sacoşă în fiecare mână şi eventual una pe cap. Două la preţ de unul, 10 la preţ de 5, oferte 2+1 gratis, rafturi cu înscrisuri gigant de "Irezistibil", "De nerefuzat", "Doar azi!"

Am fost în supermarket. Am văzut oameni care se îngrămădesc la casă cu baxuri de de toate, cu turnuri de pachete de biscuiţi festivi care oricum expiră după Crăciun, saci cu detergenţi cât să-ţi ajungă vreo cinci ani de spălat zilnic, becuri ecologice la "preţ şoc", hârtie igienică - 36 role la preţ de 24, fasole cu bob mic la preţ de fasole bob mare... şi lista de oferte senzaţionale aproape că nu se mai termină.

Oameni agitaţi, soţii cicălitoare care-şi ceartă bărbaţii că au luat doar un pachet de cafea şi nu două, copii care plâng după bomboanele la kil cu preţ "imbatabil" - cam aşa arată Black Friday-ul românesc. De la tigăi teflonate până la ciorapi cu adaos de lână, toate par oferte de vis şi de neratat pentru cei care ar da oricât şi pe orice numai să ştie că au primit mai mult pentru mai puţin.

Cum era de aşteptat, conversaţiile din jur au fost şi ele savuroase, ca întotdeauna:

"Gicuţule, ia tu două şi eu două! Şi vedem cu facem să le ducem, luăm un taxi." Pardon? Economiseşti 2-3 lei per produs şi dai de zece ori mai mult pe taxi ca să le cari acasă?

"Hai, mă, iubi, nu mai prind după aia. Şi vin şi sărbătorile!" Despre vopsea de păr e vorba. Patru cutii la preţ de trei. Eu aş zice că-i ajung şi pentru Crăciunul viitor.

"Mami, uite cărţi de colorat cu iepuraşi! Şi scrie cu roşu la preţ, cum cauţi tu!

Dar e carte de Paşti, dragule! Acum vine Moşu', nu Iepuraşul!

Ia-o, mami, că uite... îţi mai dă una gratis! Pe aia n-o plăteşti!"

Ăştia mici par să ştie din faşă care-i treaba cu 1+1 şi cu "profitul" de pe urma Vinerii Negre! Mami nici n-a crâcnit. A pus cărţile de Paşti în coş şi a plecat mai departe. A luat şi un set de vreo 60 de lumânări uriaşe, la mega-deal, cât să luminezi un câmp întreg timp de o săptămână. Doar aveau preţ "hot", nu?

Aceeaşi isterie şi în online. Dacă înainte, în timp ce vizionai un produs, îţi apărea că alţi încă patru "se uită acum" la acelaşi lucru ca şi tine, mai nou, alte zeci sunt contorizate în acelaşi moment, semn că vulturii sunt sus pe piscuri, gata să-şi înhaţe prada odată ce ajunge "în aer".

Abia aştept să se termine nebunia. Nu de alta, dar aşa-mi doresc perechea aia de pantofi care, înainte de vinerea minci... neagră, costa cu vreo 100 de lei mai puţin. Ducă-se Black Friday-ul cu reducerile lui cu tot. Vreau preţurile normale şi adevărate de dinainte! Am dar refresh, din curiozitate, la multe din produsele pe care le rezervasem în coş pe una din cele mai cunoscute platforme de shopping din România. Surpriză! Discount-ul e... pe plus. Am făcut ochii mari şi m-am minunat? Nu. De ce? Pentru că aşa e în fiecare an. Aceeaşi poveste, aceleaşi reduceri-fantomă, aceleaşi bezele colorate. La pachet cu aceiaşi români temători, crispaţi, economicoşi şi cu aceleaşi întrebări: Dacă nu mai bagă? Dacă-s ultimele? Dacă nu mai găsim mâine? Dacă avem nevoie? Dacă ne trebuie? Dacă vrea şi Viorica?

Mulţumesc da' nu, mulţumesc.

