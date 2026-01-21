€ 5.0961
Austria închide muzee, ca parte a măsurilor de austeritate: „Asta e realitatea în care trăim"
Data publicării: 21:57 21 Ian 2026

Austria închide muzee, ca parte a măsurilor de austeritate: „Asta e realitatea în care trăim”
Autor: Iulia Horovei

viena austria muzee Un vizitator privește o pictură de Rembrandt la Muzeul de Istorie a Artei din Viena, Austria. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Capitala Austriei închide muzee în 2026, în contextul îndeplinirii obiectivelor de cheltuieli publice. 

Viena închide muzee dedicate compozitorilor celebri și reduce programul de funcționare a altor muzee, ca parte a măsurilor de austeritate, notează The Guardian.

Bugetul Vienei scade în 2026

Capitala Austriei ia această măsură în contextul reducerii bugetului pentru cultură, cu scopul de a îndeplini obiectivele de cheltuieli publice. 

Apartamentul în care a murit compozitorul austriac Franz Schubert, reședința scriitorului din „Dunărea Albastră”, Johann Strauss, precum și casa în care a locuit Joseph Haydn vor fi închise temporar ca măsuri de economisire a costurilor, a anunțat miercuri directorul muzeelor ​​din Viena.

Închiderile fac parte dintr-un set de măsuri de austeritate mai ample care vor crește prețul transportului public în capitala austriacă cu aproape 30% pentru unele bilete.

Deși muzeele afectate de reduceri sunt în mare parte instituții modeste, cu minime costuri de personal, se așteaptă ca închiderea lor să dureze doi ani, potrivit directorului financiar, Christina Schwarz.

Bugetul alocat de oraș scade de la 29,7 milioane de euro în 2025 la 28,4 milioane de euro în acest an, cu o scădere suplimentară în 2027.

„Toți trebuie să economisim”, a declarat Matti Bunzl, șeful organismului public Muzeul din Viena care supraveghează mai multe situri istorice din capitala austriacă. „Asta e realitatea în care trăim”, a adăugat el.

Viena, capitală culturală europeană, lovită de austeritate

În mare parte datorită patronajului dinastiei Habsburgice, Viena a devenit o capitală culturală europeană în epoca barocă și la sfârșitul secolului al XIX-lea, găzduind compozitori precum Mozart și Beethoven și artiști precum Gustav Klimt și Egon Schiele.

Concertul de Anul Nou de la Viena, o reprezentație anuală de muzică clasică susținută de Filarmonica din Viena în ziua de Anul Nou, este vizionat de milioane de oameni din întreaga lume.

Apartamentul în care a murit Schubert a fost închis de la începutul anului, în timp ce casa lui Haydn și apartamentul lui Strauss vor fi închise începând cu 2 martie. Casa natală a lui Schubert va fi, de asemenea, închisă începând cu aceeași dată, dar pentru a permite o reamenajare înainte de redeschiderea sa în 2028, pentru a marca cea de-a 200-a aniversare a morții sale.

Partidul Libertății (FPÖ) din Austria, de extremă dreapta, a criticat faptul că reducerile nu vor afecta Wiener Festwochen, un festival de artă cu o tentă evident politică.

Mai multe alte muzee își vor reduce programul de funcționare, inclusiv Muzeul Prater, Vila Hermes, Biserica Otto Wagner, Pavilionul Curții Otto Wagner din Hietzing și Pavilionul Otto Wagner de pe Karlsplatz.

Biletele pentru Golden Boyz, disponibile. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

