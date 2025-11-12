Aurora boreală s-a văzut din România noaptea trecută. Spectacol de lumini pe cerul Europei și Americii de Nord / foto în articol

O furtună geomagnetică severă, generată de lovirea Pământului de către o ejecție de masă coronală solară, a dus la apariția aurorei boreale la latitudini joase, inclusiv în România.

Potrivit AstroNick, în cursul serii trecute, NOAA a emis o alertă de furtuni geomagnetice severe. Ultima ejecție era anunțată ca fiind și cea mai puternică, deoarece a fost asociată celei mai intense erupții solare din acest an, care a avut loc ieri, în jurul prânzului.

„Primele două ejecții sunt așteptate să sosească în această noapte, iar influența acestora va perturba semnificativ magnetosfera. Astfel, aceasta va fi slăbită când a treia ejecție va ajunge“, scria, aseară, pagina AstroNick.

VEZI ȘI - Aurora boreală a făcut, din nou, spectacol pe cerul României, noaptea trecută. Cele mai tari imagini / video+foto

O ejecție puternică a lovit Pământul în jurul orei 01:30, fapt ce a generat o furtună geomagnetică severă G4. Intensitatea câmpului magnetic interplanetar total (Bt) a atins valori foarte mari, 60nT, pe când orientarea acestuia a fost extrem de negativă (Bz), atingând valori de -50nt. Asta a dus la o furtuna G4, Kp=9-, aproape G5.

În a doua jumătate a nopții trecute, aurora boreală a fost fotografiată din mai multe zone din Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, din Colorado. Cea mai mare parte a României a fost acoperită de nori în ultimele zile, iar acest lucru a obstrucționat, cel mai probabil, observarea aurorei boreale. Cu toate acestea, în mediul online au început să apară fotografii cu aurora boreală surprinse și în țara noastră, în zonele unde cerul s-a înseninat în cursul nopții.

Aurora boreală este un fenomen natural spectaculos care apare pe cerul nopților din regiunile polare nordice. Ea se manifestă sub forma unor lumini colorate – verzi, roșii, mov sau albastre – care dansează pe cer, creând un spectacol fascinant.

Acest fenomen este cauzat de interacțiunea dintre particulele încărcate provenite de la Soare și câmpul magnetic al Pământului. Când aceste particule ajung în atmosfera superioară, ele lovesc moleculele de aer, eliberând energie sub formă de lumină.