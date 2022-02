Aubameyang a semnat cu Barcelona. Prima poză la antrenamentul catalanilor, deși transferul nu a fost anunțat oficial - Foto

Fotbalistul din Gabon s-a despărțit de Arsenal Londra și va putea fi legitimat de FC Barcelona și pe data de 1 februarie, deoarece a devenit liber de contract înaintea expirării ferestrei de mercato.

Pierre-Emerick Aubameyang a fost surprins la antrenamentul echipei FC Barcelona, chiar dacă transferul nu a fost încă anunțat oficial.

FOTO

Here’s Pierre-Emerick Aubameyang in the background during his first training session as new Barcelona player today ???????????? #FCB @tjuanmarti



Deal not official yet but contracts have been signed and registered. ⤵️ pic.twitter.com/MJrwpNle5I