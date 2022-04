"Au existat regrete". Cătălin Zmărăndescu, după întoarcerea acasă de la Survivor: Simt că am prea multă încredere în oameni

Cătălin Zmărăndescu recunoaște că vestea eliminării din competiția Survivor i-a adus, cumva, bucurie.

"Poate o să vă surprindă, dar am simțit liniște. Am știut că mă voi duce acasă, la soția mea și la cei doi copii minunați pe care îi avem. A fost cumva acel moment în care am realizat că, după ce am trăit la intensitate maximă fiecare provocare din Survivor România, pot să mă întorc la oamenii pe care-i iubesc cel mai mult. Da, au existat regrete, m-am gândit ”ce ar fi fost dacă…”, dar viața mi-a arătat că atunci când mi-a închis o ușă, alta s-a deschis", a spus fostul concurent.

"Asta nu pot să înțeleg…"

"De-a lungul carierei am avut parte atât de victorii, cât și de înfrângeri. Iar dacă privesc în urmă, cam așa mi-a fost și viața: am și urcat, am și coborât. Dar la un lucru nu am renunțat niciodată: la luptă. Când m-ați văzut reacționând poate mai dur, o făceam pentru că simțeam că unul dintre colegii mei sau mai mulți alegeau să renunțe prea repede la luptă și acceptau înfrângerea. Asta nu pot să înțeleg… Nicio secundă nu am considerat Survivor ca fiind doar un joc sau o vacanță. M-am gândit constant la nevoile tuturor colegilor și am ales să renunț la anumite aspecte pentru a-i ajuta. Și nu regret. Eu sunt genul de persoană asumată, care atunci când face ceva… știe să fie împăcat cu sinele.

"Simt că am prea multă încredere în oameni"

"Pentru mine, Survivor a fost genul de experiență pe care nu-l voi uita vreodată. Iar dacă mă întrebi acum… pe care nici nu l-aș repeta prea curând. Sunt la un moment al vieții în care mi-e bine acasă, în care fiecare lună petrecută departe înseamnă că pierd etape din creșterea alor mei… și nu cred că mai vreau. În continuare, simt că am prea multă încredere în oameni și că mi-e greu să schimb asta. Dar mai lucrez.

Reacția lui Zmărăndescu, în momentul eliminării

"Asta este, mă întorc acasă la familia mea”, a spus Cătălin Zmărăndescu. „De când a început competiția, am fost eu și numai eu. Nu m-am schimbat, am rămas același om. Este o experiență pe care nu o să o uit prea ușor. Am învățat că prietenii se nasc în timp, în ani de zile. Faptul că am încredere foarte mare în oameni este un defect al meu. Regret că nu pot participa în continuare. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. (...) Viața este formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

