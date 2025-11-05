€ 5.0851
Data publicării: 18:40 05 Noi 2025

EXCLUSIV Atenție: Mistreț, surprins lângă Mall Băneasa din București! / video
Autor: Anca Murgoci

porc mistret pexels-cottonbro-5561000 pexels-cottonbro-
 

Mistreț, surprins lângă Mall Băneasa din București!

Un mistreț a fost observat miercuri, 5 noiembrie 2025, în jurul orei 17:54, în apropierea complexului comercial Băneasa Shopping City din nordul Capitalei.

Martorii au surprins animalul în timp ce se deplasa, vizibil speriat. Potrivit primelor informații, nu s-au înregistrat incidente sau persoane rănite. Animalul ar fi fugit ulterior spre zona împădurită din apropiere, cel mai probabil venind din Pădurea Băneasa.

Specialiștii atrag atenția că astfel de apariții nu sunt neobișnuite în această perioadă, când mistreții se apropie de zonele populate în căutare de hrană. Cetățenii sunt sfătuiți să nu se apropie de animale sălbatice și să sune imediat la 112 dacă observă prezența lor în oraș.

mistret
mall baneasa
bucuresti
