Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit

Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani.

Astronautul american Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni lunare Apollo 13, care era aproape să se încheie cu un dezastru în 1970 după o explozie în timpul zborului, a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat vineri NASA, relatează AFP.



"NASA transmite condoleanţe familiei căpitanului Jim Lovell, ale cărui viaţă şi activitate au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor", a declarat agenţia spaţială într-un comunicat, salutând "caracterul şi curajul său de neclintit" care au permis Statelor Unite "să ajungă pe Lună", notează Agerpres.

Acum 55 de ani, viaţa celor trei astronauţi Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise, aflaţi la bordul Apollo 13, a fost în pericol. Era a treia misiune cu echipaj uman a NASA care trebuia să ajungă pe Lună. Cei trei s-au aflat atunci într-o cursă pentru a supravieţui.

În decursul călătoriei Apollo 13 spre Lună, o explozie în modulul de serviciu a făcut ca oxigenul să se piardă în spaţiu.

”OK, Houston, am avut o problemă aici”

Atunci, astronautul Jack Swigert a raportat accidentul cu o remarcă, devenită apoi celebră: ”OK, Houston, am avut o problemă aici”.

Partea din naveta Apollo, care trebuia, după misiune, să readucă astronauţii prin atmosfera terestră, respectiv modulul de comandă a trebuit să fie închisă, cu scopul lde a fi conservate resursele. Echipajul a utilizat modulul lunar ca barca de salvare, iar echipajul a amerizat în Oceanul Pacific.

