Asiatici discriminați în SUA. O bunică din China s-a luptat cu un atacator care a lovit-o în figură

Conform BBC, Xie Xiaozhen aștepta să traverseze strada în centrul orașului San Francisco atunci când un bărbat a lovit-o cu pumnul în față. Din instinct, aceasta l-a lovit cu o bâtă de lemn. „Bunică asiatică din America se luptă cu un atacator”, a circulat pe site-ul chinez Weibo, strângând peste 1,4 miliarde vizionări. Mulți au lăudat-o pe vârstnică pentru curaj.

Incidentul a avut loc într-un moment în care asiaticii care trăiesc în SUA sunt stigmatizați, fenomen peste care s-a trecut cu vederea față de rasismul împotriva persoanelor de culoare, un subiect mult mai sensibil pentru americani. Bunicuța ar fi auzit pe cineva țipând „Chinez!” înainte să fie lovită în față.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2