„Artefactele” primei vaccinări Covid-19 din istoria SUA ajung la muzeu

Conform The Verge, instituția a achiziționat și certificatul de vaccinare, dar și produsele folosite la curățarea locului inoculării. Acestea au aparținut Sandrei Lindsay, directorul secției de terapie intensivă de la Centrul Medical Evreiesc din Long Island. Femeia a fost imunizată pe 14 decembrie 2020, devenind primul american din istorie care să primească un vaccin împotriva teribilei boli Covid-19,

„Aceste artefacte istorice de acum nu numai că marchează un progres științific remarcabil, dar reprezintă și speranța oferită milioanelor ce-au trăit prin crizele în cascadă generate de Covid-19”, a transmis directorul muzeului, Elizabeth MacMillan.

Sandra Lindsay, an ICU nurse in New York, is among the first in the US to receive a Covid-19 vaccination.⁠⁠

