Arsenal - Chelsea. Campioana Europei, victorie pe terenul rivalei din Londra / Video

Chelsea a câştigat cu 2-0 pe terenul lui Arsenal într-un derby londonez programat duminică în etapa a 2-a a campionatului Angliei. Belgianul Romelu Lukaku, revenit de curând la Chelsea, a deschis scorul în minutul 15 şi a avut şi o bară.

Deţinătoarea Ligii Campionilor, clar superioară adversarei sale de duminică, a mai punctat prin Reece James în minutul 35.

VIDEO

Chelsea are 6 puncte după două etape şi împarte prima poziţie a clasamentului cu Liverpool, ambele având golaveraj 5-0. Tot 6 puncte are ocupanta locului 3, Brighton. Învinsă în prima etapă de nou-promovata Brentford, Arsenal nu are niciun punct şi este pe locul 19, penultimul.

Rezultate: sâmbătă Liverpool - Burnley 2-0 Au marcat: Jota (18), Mane (69) Crystal Palace - Brentford 0-0 Manchester City - Norwich City 5-0 Au marcat: Krul (7 - autogol), Grealish (22), Laporte (64), Sterling (71), Mahrez (84) Aston Villa - Newcastle United 2-0 Au marcat: Ings (45+3), El-Ghazi (62 - penalty) Leeds United - Everton 2-2 Au marcat: Klich (41), Raphinha (72), respectiv Calvert-Lewin (30 - penalty), Gray (50) Brighton - Watford 2-0 Au marcat: Duffy (10), respectiv Maupay (41).

Duminică Southampton - Manchester United 1-1 Au marcat: Fred (30 - autogol), respectiv Greenwood (55) Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0-1 A marcat: Alli (9 - penalty) Arsenal - Chelsea 0-2 Au marcat: Lukaku (15), James (35) Etapa se încheie luni cu partida West Ham United - Leicester City.

Martin Odegaard, transferat la Arsenal. Real Madrid face profit de 30 milioane euro

Martin Odegaard a fost transferat permanent la Arsenal, iar profitul spaniolilor se ridică la 30 milioane euro.

Arsenal a încheiat o înțelegere cu mijlocașul Martin Odegaard de la Real Madrid. Conform BBC Sport, suma plătită de clubul londonez va fi de aproximativ 35 milioane euro. Și portarul Aaron Ramsdale a ajuns pe Emirates Stadium de la Sheffield United.

Internaționalul norvegian are 22 de ani și și-a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut tot la Arsenal, sub formă de împrumut. Acesta are 20 de meciuri jucate în toate competițiile, marcând de două ori pentru echipa engleză. Tot la 35 milioane euro s-ar ridica și transferul portarului Ramsdale, care a jucat toate meciurile de sezonul trecut pentru Sheffield United.

Ce spune Arteta despre noul portar

„Încă mai sunt niște acte de semnat, dar a făcut deja vizita medicală. Mai sunt niște lucruri de stabilit cu Sheffield”, a spus Mikel Arteta despre portar. „Aaron este un jucător tânăr foarte talentat, cu o experiență desăvârșită, având și experiență la naționala Angliei. Acesta va aduce competiție și exact asta căutăm să creăm – o competiție sănătoasă, să ne întrecem pentru fiecare poziție. Aaron este cea mai bună variantă”.

Odegaard, care a semnat o înțelegere pe patru ani cu posibilitatea unui an suplimentar, se alătură lui Ben White, Albert Sambi Lokonga și Nuno Tavares, celelalte transferuri ale tunarilor din această vară. Totuși, acesta nu va putea juca în duelul Londrei de duminică cu Chelsea fiindcă așteaptă să i se valideze viza. (Citește continuarea AICI).