Imagini și video. Depozite de arme sub un spital de copii din Gaza, loc în care au fost ținuți ostaticii luați de Hamas din Israel

Armata israeliană a făcut publice mai multe imagini video și fotografii care indică existența unor depozite de arme sub un spital de copii din Gaza, loc în care se pare că au fost ținuți ostatici, relatează Reuters.

Astfel, purtătorul de cuvânt al armatei, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că trupele au găsit un centru de comandă cu un arsenal de arme, inclusiv grenade, veste sinucigașe și alți explozibili depozitați de luptătorii Hamas în subsolul spitalului Rantissi, un spital pediatric specializat în tratarea bolnavilor de cancer.

”Și am găsit, de asemenea, semne care indică faptul că Hamas a ținut ostatici aici. Acest lucru face în prezent obiectul anchetei noastre. Dar avem, de asemenea, informații care o verifică”, a declarat el în cadrul unui briefing televizat, publicat și pe platforma X (fosta rețea Twitter).

#BREAKING: IDF reveals proof of Hamas using Al Rantisi Hospital as a base. pic.twitter.com/PCGPV5BiZp