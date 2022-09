Arestări masive în Serbia, după ce manifestanții LGBT au sfidat interdicția de a protesta și au fost întâmpinați de contramanifestanți / video

Poliția sârbă a arestat peste 64 de persoane în timp ce mii de activiști LGBTQI+ s-au prezentat la marșul EuroPride de la Belgrad, în ciuda interdicției guvernamentale.

Ministerul de Interne a interzis marșul la începutul acestei săptămâni, invocând preocupări de securitate după ce grupurile de dreapta au amenințat că vor organiza proteste.

Deși marșul s-a desfășurat fără incidente grave, presa locală a spus că au izbucnit ciocniri între contrademonstranți și poliție.

Prim-ministrul țării balcanice, Ana Brnabić – care este în mod deschis pro gay – a declarat sâmbătă că 64 de persoane au fost arestate și 10 polițiști răniți, dar a subliniat că este „mândră” că ziua s-a încheiat „fără incidente majore”.

Modelul și activistul britanic Yasmin Benoit a spus că a fost la multe parade ale mândriei gay, „dar aceasta este puțin mai stresantă”.

„Sunt din Marea Britanie, unde toată lumea susține mai mult și este mai comercial”, a spus ea pentru AFP.

„Luptăm pentru viitorul acestei țări”, a spus Luka, un sârb care participă la evenimentul de sâmbătă.

