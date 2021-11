Arcul de Triumf, interzis celor de la Rapid şi FCSB pentru că... nu avem Guvern, Ministrul Novak, explicaţii

”În momentul actual, stadionul este dat în administrarea Federației de Rugby, l-am dat în folosință gratuită pentru niște meciuri.

Tehnic vorbind și legal trebuie să facem un Centru Național Sport și mai sunt una sau două semnături de luat. După, se poate da drumul tuturor activităților. Să avem Guvern...

Toate stadioanale au fost făcute pentru sport. Această criză politică are și efecte asupra sportului”, a explicat Eduard Novak, în cadrul unei conferințe de presă, citat de Digisport.

Antrenorul şi căpitanul Rapidului, supăraţi după meciul cu Craiova

"Eu cred că am făcut un meci bun spre foarte-bun. Am dominat 80 de minute categoric. Au avut 10 minute ei. Și cu o echipă de cartier dacă joci ajung și ei la poartă. Am avut 9-10 cornere. Ne-a lipsit azi doar golul. Felicit jucătorii pentru atitudine, dăruire, cred că am făcut un joc bun.

Lipsește golul. Pentru joc sunt mulțumit, pentru scor nu sunt. Pentru atitudine și ceea ce au arătat în teren, sunt mulțumit. În ultimul timp, oriunde jucăm, suntem peste tot acasă, dar nu suntem nicăieri. N-avem casa noastră.

(n.r - despre meciul din Cupă cu Poli Timișoara, 0-2) Suntem foarte supărați și noi, dar a fost un meci pe care l-am pierdut. Văzând la rece și revăzând meciul, l-am dominat autoritar. Ce putem să facem? L-am pierdut pe teren pentru că adversarii ne-au dat două goluri.

La noi e mereu deplasare. Cu toți avem derby-uri, cu toți suntem favoriți. Nu vreau să se uite, dar suntem nou-promovată. În primul meci, cu Chindia, abia atunci am folosit acel prim 11. O echipă se sudează pe parcurs. Academica Clinceni are puncte foarte puține, dar pot produce surprize. Sper să nu se întâmple cu noi. Sunt mulțumit, noi în vestiar chiar am spus - Din păcate, o vorbă care nu e a mea, e veche - toți pentru unul și unul pentru toți, așa vom fi în vestiar mereu.

Suntem pe locul 6. Citeam azi, mi s-a spus că sunt echipa cu cele mai multe puncte de când e sistemul cu play-off/play-out. Suntem mulțumiți împreună - echipă, conducere și sper că și suporteri. La Rapid trebuie unitate totală", a spus Mihai Iosif.

"Păcat de stadionul gol..."

”A fost un meci frumos, păcat de stadionul gol, două echipe care au galerii frumoase, suporteri mulți. Dar trecem printr-o perioadă mai grea în România, acum e cu vaccinați și nevaccinați, e mai importantă viața unui om decât un meci.

Sunt supărat, când nu câștigăm, sunt supărat, dar bine că nu am pierdut, au avut și ei acea fază, dar am avut cele mai multe ocazii.

Pierdem puncte cu echipele mai mici, asta ne doare, nu zic că sunt echipe slabe, dar sunt în opinia multora, accesibile.

Salvarea este obiectivul nostru, dacă intrăm în playoff este o mare realizare pentru Rapid”, a declarat Cristi Săpunaru după meci, la Digisport.