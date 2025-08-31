Data publicării:

Anunțul lui Zelenski după atacurile Rusiei asupra sectorului energetic. Ce promisiune a făcut

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres/ Rol Ilustrativ
Sursa foto: Agerpres/ Rol Ilustrativ

Atacurile cu drone rusești asupra facilităților energetice din nordul și sudul Ucrainei, desfășurate peste noapte, au lăsat aproape 60.000 de consumatori fără electricitate, iar președintele Volodimir Zelenski a promis să riposteze prin ordinarea unor lovituri mai adânci în interiorul Rusiei, potrivit Reuters.

La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultimele săptămâni. Rusia a vizat sistemele de energie și transport ale Ucrainei, în timp ce Ucraina a atacat rafinării de petrol și conducte din Rusia.

„Vom continua operațiunile active exact așa cum este necesar pentru apărarea Ucrainei. Forțele și resursele sunt pregătite. Au fost planificate și noi lovituri adânci”, a declarat Zelenski pe X, după o întâlnire cu generalul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrsky, fără a oferi detalii suplimentare.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat că drone rusești au atacat patru facilități energetice în regiunea Odesa pe timpul nopții, iar autoritățile locale au raportat că 29.000 de persoane au rămas fără curent electric duminică dimineața.

Cel mai grav afectat a fost orașul-port Chornomorsk, în apropiere de Odesa, unde au fost avariate locuințe și clădiri administrative, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Infrastructura critică funcționează pe generatoare”, a precizat Kiper pe Telegram, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.

Compania DTEK a spus că lucrările de reparații de urgență vor începe imediat ce militarii vor da undă verde.

În apele apropiate portului strategic, un cargou civil a suferit daune ușoare după ce a lovit un dispozitiv exploziv necunoscut, au declarat două surse pentru Reuters, sub anonimat. Chornomorsk este unul dintre cele trei porturi ucrainene care operează într-un coridor maritim ce leagă Marea Neagră de Marea Mediterană.

Apelul Papei pentru încetarea focului

Dronele rusești au vizat și regiunea nordică Chernihiv, deteriorând infrastructura energetică și lăsând 30.000 de gospodării fără curent, inclusiv o parte a orașului Nizhyn, a spus guvernatorul local Viacheslav Chaus.

Armata ucraineană a precizat că Rusia a lansat 142 de drone peste noapte, iar forțele de apărare aeriană au reușit să doboare 126 dintre ele, însă dronele au lovit 10 locații.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au atacat infrastructura portuară din Kiev, folosită, potrivit lor, în scopuri militare. Reuters nu a putut verifica independent aceste informații.

Intensificarea luptei de ambele părți vine în contextul în care fostul președinte american Donald Trump a condus un efort pentru a pune capăt războiului, început în februarie 2022, când Moscova a lansat o invazie pe scară largă.

Kremlinul a afirmat duminică că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunile în Ucraina până când va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Moscova a lansat de două ori atacuri de mare amploare în ultima săptămână, ucigând zeci de civili și distrugând locuințele și infrastructura urbană.

Trimisul special al SUA pentru Ucraina a declarat că atacurile letale ale Rusiei subminează eforturile lui Trump de a încheia războiul, în timp ce Papa Leon a cerut duminică un armistițiu și dialog.

„Este timpul ca cei responsabili să renunțe la logica armelor și să urmeze calea negocierii și a păcii, cu sprijinul comunității internaționale”, a spus Papa Leon în rugăciunea de duminică cu pelerinii din Piața Sf. Petru.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Anunțul lui Zelenski după atacurile Rusiei asupra sectorului energetic. Ce promisiune a făcut
31 aug 2025, 16:02
Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!
31 aug 2025, 16:31
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții
31 aug 2025, 13:16
Știați că? Tardigradele sau „ursuleții de apă”, singurele organisme vii de pe pământ pe care nu le poți omorî. Fie că le îngheți, radiezi sau trimiți în spațiu
31 aug 2025, 12:09
Top 3 nume date de români copiilor născuți în Italia. Exemplu elocvent a cum arată azi diaspora față de anii 2000
31 aug 2025, 12:29
În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring
31 aug 2025, 11:12
Trump schimbă sistemul electoral în SUA
31 aug 2025, 10:14
Apasă Putin butonul roșu? Chifu: Da, ne putem aștepta ca Rusia să testeze Articolul 5 al NATO
31 aug 2025, 09:52
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
BANCUL ZILEI: Alegerea soțului
31 aug 2025, 08:27
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
30 aug 2025, 23:23
Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor
30 aug 2025, 22:58
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
30 aug 2025, 22:05
Ce s-a întâmplat de fapt cu Laika, câinele trimis în spațiu de sovietici?
30 aug 2025, 21:34
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
30 aug 2025, 21:00
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
30 aug 2025, 19:34
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
30 aug 2025, 18:54
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
30 aug 2025, 18:22
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Rusia desfășoară o ofensivă continuă de-a lungul frontului din Ucraina
30 aug 2025, 18:03
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
30 aug 2025, 16:51
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Tragedie în Cluj: Un bărbat și-a omorât soția cu un cuțit și apoi s-ar fi sinucis
30 aug 2025, 16:49
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
30 aug 2025, 14:35
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
30 aug 2025, 15:30
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
30 aug 2025, 13:11
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
30 aug 2025, 12:42
A fost vara anului 2025 una a recordurilor? De ce acest anotimp devine din ce în ce mai sufocant
30 aug 2025, 14:18
Avionul lui Jurgis Kairys s-a prăbușit. Cum a fost salvat, după multe ore, într-un mod uimitor / video
30 aug 2025, 11:32
BIAS 2025: E numit „pilotul piloților”: Cine este Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene / video
30 aug 2025, 11:14
Decizie a Poliției pentru bărbatul din Otopeni suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani
30 aug 2025, 10:41
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
Calendar Creștin Ortodox 30 august 2025 - Cui trebuie să-i spui „La mulți ani!". E sărbătoare
30 aug 2025, 09:55
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
30 aug 2025, 08:39
ANAT: România expune turiștii la riscuri prin transpunerea greșită a Directivei Europene
30 aug 2025, 08:19
Imaginile nopții de la Amara, unde o pungă de gaz a fost străpunsă. Ce se întâmplă cu incendiul / video
30 aug 2025, 08:23
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!
acum 7 minute
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
acum 15 minute
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
acum 34 de minute
Anunțul lui Zelenski după atacurile Rusiei asupra sectorului energetic. Ce promisiune a făcut
acum 1 ora 2 minute
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
acum 1 ora 4 minute
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
acum 1 ora 12 minute
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
acum 1 ora 51 minute
Numirile la SRI și SIE, blocate politic în negocieri? Nicușor Dan dă de înțeles că nu a ajuns la o înțelegere cu majoritatea parlamentară
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel