Anunțul lui Zelenski după atacurile Rusiei asupra sectorului energetic. Ce promisiune a făcut

Atacurile cu drone rusești asupra facilităților energetice din nordul și sudul Ucrainei, desfășurate peste noapte, au lăsat aproape 60.000 de consumatori fără electricitate, iar președintele Volodimir Zelenski a promis să riposteze prin ordinarea unor lovituri mai adânci în interiorul Rusiei, potrivit Reuters.

La trei ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene în ultimele săptămâni. Rusia a vizat sistemele de energie și transport ale Ucrainei, în timp ce Ucraina a atacat rafinării de petrol și conducte din Rusia.

„Vom continua operațiunile active exact așa cum este necesar pentru apărarea Ucrainei. Forțele și resursele sunt pregătite. Au fost planificate și noi lovituri adânci”, a declarat Zelenski pe X, după o întâlnire cu generalul-șef al Ucrainei, Oleksandr Syrsky, fără a oferi detalii suplimentare.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat că drone rusești au atacat patru facilități energetice în regiunea Odesa pe timpul nopții, iar autoritățile locale au raportat că 29.000 de persoane au rămas fără curent electric duminică dimineața.

Cel mai grav afectat a fost orașul-port Chornomorsk, în apropiere de Odesa, unde au fost avariate locuințe și clădiri administrative, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Infrastructura critică funcționează pe generatoare”, a precizat Kiper pe Telegram, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.

Compania DTEK a spus că lucrările de reparații de urgență vor începe imediat ce militarii vor da undă verde.

În apele apropiate portului strategic, un cargou civil a suferit daune ușoare după ce a lovit un dispozitiv exploziv necunoscut, au declarat două surse pentru Reuters, sub anonimat. Chornomorsk este unul dintre cele trei porturi ucrainene care operează într-un coridor maritim ce leagă Marea Neagră de Marea Mediterană.

Apelul Papei pentru încetarea focului

Dronele rusești au vizat și regiunea nordică Chernihiv, deteriorând infrastructura energetică și lăsând 30.000 de gospodării fără curent, inclusiv o parte a orașului Nizhyn, a spus guvernatorul local Viacheslav Chaus.

Armata ucraineană a precizat că Rusia a lansat 142 de drone peste noapte, iar forțele de apărare aeriană au reușit să doboare 126 dintre ele, însă dronele au lovit 10 locații.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au atacat infrastructura portuară din Kiev, folosită, potrivit lor, în scopuri militare. Reuters nu a putut verifica independent aceste informații.

Intensificarea luptei de ambele părți vine în contextul în care fostul președinte american Donald Trump a condus un efort pentru a pune capăt războiului, început în februarie 2022, când Moscova a lansat o invazie pe scară largă.

Kremlinul a afirmat duminică că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunile în Ucraina până când va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Moscova a lansat de două ori atacuri de mare amploare în ultima săptămână, ucigând zeci de civili și distrugând locuințele și infrastructura urbană.

Trimisul special al SUA pentru Ucraina a declarat că atacurile letale ale Rusiei subminează eforturile lui Trump de a încheia războiul, în timp ce Papa Leon a cerut duminică un armistițiu și dialog.

„Este timpul ca cei responsabili să renunțe la logica armelor și să urmeze calea negocierii și a păcii, cu sprijinul comunității internaționale”, a spus Papa Leon în rugăciunea de duminică cu pelerinii din Piața Sf. Petru.

