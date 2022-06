Antrenorul Laurenţiu Reghecampf s-a despărțit de CS Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf fusese numit în funcţie pe 26 iulie anul trecut, semnând un contract pe doi ani. Laurenţiu Reghecampf îl înlocuise pe grecul Marinos Ouzounidis, după eliminarea echipei din turul al doilea preliminar al Europa Conference League.

Reghecampf şi-a început cariera de tehnician în 2010, la Gloria Bistriţa, iar în 2011 a pregătit-o, pentru o lună, pe FC Universitatea Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu.

Ulterior a mai activat la CS Snagov, Concordia Chiajna, Steaua, câştigând două titluri (2013, 2014), Al-Hilal Riad, Litex Loveci, FCSB, Al Wahda şi Al Wasl, ambele din Emiratele Arabe Unite, şi Al Ahli Jeddah. În ultimul sezon, Universitatea a încheiat pe locul al treilea în Liga I, s-a oprit în semifinalele Cupei României, însă a câştigat barajul pentru Europa Conference League cu FC Botoşani (2-0).

CS Universitatea Craiova s-a calificat în Europa Conference League la fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci de baraj pentru a treia competiţie continentală ca valoare.

Universitatea s-a impus prin golurile marcate pe contraatac de Elvir Koljic (26), după o minge aşezată de Gustavo, şi de Andrei Ivan (90+1), după o pasă venită de la Ante Roguljic. FC Botoşani a jucat ultima jumătate de oră a partidei în inferioritate numerică, după ce Mihai Roman II (venit de la Universitatea) a fost eliminat (62), pentru lovirea lui Paul Papp.

Universitatea a ratat ocazii prin Koljic (1), Paul Papp (69), Ivan (75), Roguljic (83) şi Alexandru Creţu (83), în faţa a 11.000 de spectatori.

FC Botoşani nu a tras niciun şut la poartă în repriza secundă. Universitatea Craiova, clasată pe locul 3 în play-off, a disputa meciul de baraj pentru participarea în Europa Conference League cu FC Botoşani, care a terminat pe locul al doilea în play-out-ul Ligii I, după Sepsi OSK Sf. Gheorghe, care a câştigat Cupa României.

Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, vicecampioana FCSB va intra în turul al doilea preliminar al Europa Conference League, ca şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, câştigătoarea Cupei României, şi Universitatea Craiova, câştigătoarea barajului cu FC Botoşani. Universitatea Craiova - AFC Botoşani 2-0 (1-0), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Elvir Koljic (26), Andrei Ivan (90+1). Cartonaş roşu: Mihai Roman II (FC Botoşani, 62).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Mircea Orbuleţ (Bucureşti); arbitru de rezervă: Marcel Bîrsan (Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF.

Laurențiu Reghecampf a vorbit deschis despre divorțul de Anamaria Prodan și despre motivele care l-au determinat să pună punct căsniciei.

Laurențiu Reghecampf, renumitul antrenor de fotbal, a venit la emisiunea lui Denise Rifai pentru a răspunde întrebărilor menite să facă lumină în diferite aspecte din viața sa, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cariera profesională. Invitat în emisiunea „40 de Întrebări”, moderată de Denise Rifai la Kanal D, Laurențiu Reghecampf a susținut că despărțirea ar fi avut loc cu mult timp în urmă.

Conform declarațiilor lui Reghecampf, ruptura dintre el și Anamaria Prodan s-a produs în urmă cu aproape trei ani, în 2019. Antrenorul ar fi fost deranjat de imaginile în care impresara l-a lovit cu pumnul pe antrenorul Dan Alexa în urma unei presupuse crize de gelozie.

„Un moment delicat în căsnicia noastră a fost când am văzut acel incident pe care l-a avut ea cu Dan Alexa, când i-a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana și i-am spus că va fi foarte greu să trec peste acest moment. De atunci, lucrurile au luat o alta întorsătură”, a mărturisit Laurențiu Reghecampf.

Întrebat dacă ar mai fi divorțat în situația în care nu ar fi existat imaginile respective, antrenorul a oferit următorul răspuns: „Nu. Nu m-a interesat să controlez ce face Ana. Mereu merg pe premisa că am încredere în omul de lângă mine. Am încercat să trec peste acest moment, dar nu am putut.”

Antrenorul, care recent a devenit din nou tată de băiat, a vorbit și despre regretele pe care le are în raport cu fosta sa nevastă, dar și despre conflictul dintre ei „Îmi pare rău că i-am dat anumite speranțe, dar cel mai sănătos pentru amândoi cred că era să punem capăt atunci. (...) Eu n-am bătut pe nimeni, nu m-a filmat nimeni în public. Eu nu am înșelat-o și nu există nici o dovadă în această direcție”, a mai spus Laurențiu Reghecampf. Vezi continuarea aici!

