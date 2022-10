Antidepresivele, limitate în SUA. Dr. Trifu: Sunt oameni care vor să se ”tuneze” în trei zile / video

Medicul psihiatru Simona Trifu a spus care sunt etapele depresiei și de ce este riscant un tratament cu antidepresive:

„Noi, specialiștii, clasificăm depresia în depresie ușoară, depresie moderată, depresie severă și depresie care se complică prin fenomene psihotice fie că așa a fost să fie, fie că nu a fost depistată la timp. Mulți oameni, acum, apelează la un psiholog, lucru cu care eu sunt de acord. Există mulți psihologi clinicieni care au teste pentru a vedea nivelul de depresie. În primele două situații, de depresie ușoară sau moderată, omul se poate duce fie la psiholog, fie la psihiatru, în funcție de deschidere, de orientare, de familia care este lângă el, de concepție personală. Eu consider că orice specialist are capacitatea de a a evalua nivelul depresiei.

Dacă ne oprim la primele două, sunt niște interviuri preliminarii în care specialistul îl cunoaște pe client și contează foarte mult și dorința pacientului, pentru că sunt oameni care vor să meargă pe modelul acesta stoic, știți, am încredere în dumneavoastră, am citit, povestiți-mi, dar eu nu vreau medicamente. Eu consider că un specialist care evaluează corect ar trebui să țină cont și de dorința pacientului și să-i spună: Ok, putem încerca cum doriți dumneavoastră, dar dacă eu voi fi în situația să constat că nu există îmbunătățiri, am rugămintea de a mă asculta și a vă îndrepta către psihiatru pentru a nu se întâmpla ceva.

Paradoxal am fost confruntată și cu situația inversă, în sensul că mi-au venit oameni la care mie îmi era clar că aș putea să lucrez în terapie, dar care mi-au spus că nu-și permit intervalul de timp, ci că peste 3 zile dau concurs pentru avansare și vor cel mai bun medicament care să-i tuneze și să le dea acel spike de fericire. Acesta este motivul pentru care în societatea americană limitarea antidepresivelor a ajuns, oarecum, ca la antibiotice. Se merge întâi la psiholog, depresia ușoară și moderată se încearcă a fi abordată prin terapie, fiindcă oamenii cu dispoziție normală apelează la antidepresive din varii motive, acum, mai repede, trebuie să fac un salt profesional și să mă tunez. Sunt foarte mulți tineri cu facultăți grele care oricând ar apela la un medicament ca să știe că ia 10 pe linie și acest lucru este un pericol“, a conchis, la DC News, la emisiunea De Ce Citim, Simona Trifu, medic primar psihiatru.

Simona Trifu, medic primar psihiatru, a fost întrebată de Flaviu Predescu ce ar trebui să facă românii atunci când simt că se confruntă cu depresia:

„Practic, ești schimbat față de cum erai. Asta o poți sesiza și tu însuți, dându-ți seama că, parcă, te simți mai trist și nu e o stare de moment sau de o oră. Ești la fel și mâine, și poimâine, și răspoimâine. În mod normal, ce ar trebui să facem în momentul ăla?“, a întrebat Flaviu Predescu.

„Oamenii, prima dată, pornesc de la niște credințe populare, laice, pe care cred că le știm cu toții și mai ales noi, românii, avem un model din acesta mai balcanic și stoic. Noi trebuie să rezistăm, nu te duci la doctor decât atunci când nu mai poți, doar nu te duci pentru orice stare proastă...Cam ăsta e modelul la noi.“, a spus dr. Trifu.

„Că bunicii noștri au avut necazuri, etc“, a completat Flaviu Predescu (citește continuarea AICI).

