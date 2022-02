Anonymous declară război Rusiei. Hackeri au spart baza de date a Ministerului rus al Apărării și au făcut-o publică - FOTO în articol

Grupul de hackeri Anonymous a reușit să spargă datele de baze ale Ministerului rus al Apărării, anunță AnonymousTV pe Twitter. Grupul face apel la toți hackerii din lume să „ia la țintă Rusia”.

Astfel, astăzi, gruparea de hackeri Anonymous a declarat război cibernetic Rusiei și a atacat mai multe site-uri ale guvernului rus, inclusiv serviciul de știri Russia Today, controlat de stat, scrie ABC News. Hackerii au anunțat că au lansat operațiuni cibernetice care au afectat pentru scurt timp RT.com, precum și site-urile web ale Kremlinului, ale guvernului rus și ale ministerului rus al Apărării.

RT.com a confirmat că atacul a avut loc, spunând că a încetinit unele site-uri web, în ​​timp ce le-a scos pe altele offline pentru „perioade prelungite de timp”.

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV