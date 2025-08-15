Data actualizării: | Data publicării:

ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pe o lună. 

Vremea 18 - 25 august

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea 25 august  - 1 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea 1 - 8  septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea 8 - 15  septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și sudice.

Cantitățile de precpitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
După caniculă, furtuni. Alerte meteo de fenomene severe imediate. Lista județelor pentru care a fost emis Cod Galben - 24 iulie
24 iul 2025, 16:39
Valul de caniculă se intensifică: Temperaturi de 42 de grade Celsius / Elena Mateescu (ANM) anunță când vin vijeliile
24 iul 2025, 09:45
Cod Portocaliu de furtuni pentru două județe. Se așteaptă grindină de 3-5 centimetri
22 iul 2025, 18:21
Cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM) anunță vijelii în această seară. Prognoza meteo actualizată și zonele vizate
22 iul 2025, 14:54
Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
București și 6 județe, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade
21 iul 2025, 10:19
Cod portocaliu de caniculă în 5 județe și Cod galben în alte 15
20 iul 2025, 12:42
Alertă meteo pentru Bucureşti, luni şi marţi, 21 și 22 iulie 2025
20 iul 2025, 12:26
Cod Roşu şi Cod Portocaliu de averse în localităţi din 6 judeţe
18 iul 2025, 08:07
Elena Mateescu (ANM), prima reacție după furtuna din București. De ce a fost atât de puternică și ce ne așteaptă în orele următoare
17 iul 2025, 20:32
Prăpăd și la Brașov, joi. Vremea rea a făcut ravagii și apa a inundat locuințele: Nu s-a mai întâmplat așa ceva / video
17 iul 2025, 18:05
Cele mai noi știri
acum 18 minute
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
acum 35 de minute
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
acum 1 ora 28 minute
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
acum 1 ora 39 minute
Bancuri de Sfânta Maria
pe 14 August 2025
Oamenii de știință reușesc să „citească gândurile” cu o precizie de 74%
pe 14 August 2025
Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi
pe 14 August 2025
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
pe 14 August 2025
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel