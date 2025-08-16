ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate

Au fost emise alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu pentru astăzi, 16 august.

A fost emis Cod Portocaliu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat pentru județele Bihor, Arad, Timiș. Intră în vigoare la ora 12:00 și este valabil până la ora 21:00.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade” arată Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis alertă pentru același interval în intervalul 12:00 - 21:00, de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Este valabil în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei: ”Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării”.

