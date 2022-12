Anglia - Senegal, meci live în optimile de finală din Qatar 

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Angliei şi Senegalului, care are loc duminică seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:



Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Kyle Walker, 5. John Stones, 6. Harry Maguire, 3. Luke Shaw - 8. Jordan Henderson, 4. Declan Rice 22. Jude Bellingham - 17. Bukayo Saka - 9. Harry Kane (căpitan), 20. Philip Foden. Selecţioner: Gareth Southgate.

Rezerve: 13. Nicholas Pope, 23. Aaron Ramsdale - 7. Jack Grealish, 11. Marcus Rashford, 12. Kieran Trippier, 14. Kalvin Phillips, 15. Eric Dier, 16. Conor Coady, 18. Trent Alexander-Arnold, 19. Mason Mount, 24. Callum Wilson, 25. James Maddison, 26. Conor Gallagher.

Senegal: 16. Edouard Mendy - 21. Youssouf Sabaly, 3. Kalidou Koulibaly (căpitan), 22. Abdou Diallo, 14. Ismail Jakobs - 11. Pathe Ciss, 6. Nampalys Mendy - 13. Iliman Ndiaye, 15. Krepin Diatta, 18. Ismaila Sarr - 9. Boulaye Dia. Selecţioner: Aliou Cisse.

Rezerve: 1. Seny Dieng, 23. Alfred Gomis - 2. Formose Mendy, 4. Pape Abou Cisse, 7. Nicolas Jackson, 8. Cheikhou Kouyate, 10. Moussa Ndiaye, 12. Fode Ballo, 17. Pape Sarr, 19. Famara Diedhiou, 20. Cheikh Bamba Dieng, 24. Moustapha Name, 25. Mamadou Ndiaye, 26. Pape Gueye.



Arbitru: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador); arbitri asistenţi: David Jonathan Moran Santos (El Salvador), Katie Nesbitt (SUA); al patrulea oficial: Said Martinez (Honduras)

Anglia - Senegal, live de la ora 21:00

Anglia pornește ca mare favorită acest meci, însă africanii au fost de fiecare dată o nucă tare în calea marilor forțe fotbalistice europene. Anglia este neînfrântă la această Cupă Mondială, având două victorii și un egal într-o grupă relativ ușoară, cu SUA , Iran și Țara Galilor.

Senegalul are două victorii la această Cupă Mondială, fiind învinsă doar de puternica reprezentativă a Olandei, cu scorul de 2-0.

