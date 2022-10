Angajaţii Casei Regale britanice au urât să lucreze pentru Meghan şi Harry. Ducii de Sussex ar fi făcut "teste de loialitate" cu angajaţii

Angajaţii ar fi fost cu nervii la pământ înaintea întâlnirilor cu Meghan Markle, afirmă Valentine Low în noua sa carte, Curtenii: Puterea ascunsă din spatele coroanei.

Conform lui Low, prinţul Harry ar fi avut momente de "paranoia", în care i-ar fi supus pe angajaţi la "teste de loialitate" ca să vadă dacă aceştia luptau pentru el.

În carte, Low mai spune că ducele de Sussex căuta semne ale "sindromului de Palat", care arăta dacă un angajat devenise sau nu obişnuit cu Casa Regală.

Palatul Buckingham a declanşat, în 2018, o anchetă asupra personalului după ce Ducesa de Sussex, Meghan Markle, s-ar fi plâns de bullying. Cu toate astea, rezultatele nu au fost date publicităţii.

Tot Low afirmă că mai mulţi angajaţi ai Casei Regale care au lucrat cu ducii de Sussex ar fi format şi un grup care se numeşte "Clubul Supravieţuitorilor Sussex-ilor". În carte, acesta afirmă că angajaţii Casei Regale au etichetat-o pe Meghan Markle drept "o sociopată narcisistă", scrie Daily Mail.

Momentul în care Meghan Markle a amenințat că o să se despartă de Prințul Harry. Noi detalii ies la iveală

Meghan Markle i-ar fi spus prințului Harry că va pune capăt relației lor dacă el nu va confirma public că formează un cuplu, potrivit Times of London, scrie Insider.

Două surse anonime au declarat că Meghan Markle i-a dat un ultimatum lui Harry în ceea ce privește relația lor.

„Ea spunea: Dacă nu faci o declarație prin care să confirmi că sunt iubita ta, mă voi despărți de tine!”, a declarat o sursă pentru Times.

O altă sursă a declarat pentru publicație că Harry era „speriat, spunând: O să mă părăsească!”

Harry l-ar fi contactat pe Jason Knauf, secretarul de comunicare, și i-ar fi spus să publice o declarație prin care să confirme relația sa cu Meghan și să condamne tratamentul pe care l-a primit din partea tabloidelor britanice. VEZI MAI MULTE AICI

Detalii explozive din culisele căsătoriei Ducilor de Sussex. Meghan s-a visat prințesa care face ce vrea. "A crezut că va fi Beyoncé din Marea Britanie"

Meghan Markle a visat să fie Beyoncé a Marii Britanii când s-a căsătorit cu Harry, a susținut o persoană din interiorul Palatului, scrie The Sun. Ducesa de Sussex, în vârstă de 41 de ani, ar fi considerat că va avea parte de multă celebritate atunci când a intrat în Familia Regală, dar despărțirea cuplului ceilalți membri ai familiei a distrus acele vise, și l-a împins pe Harry, în vârstă de 38 de ani, în pragul unei confruntări cu Regina Elisabeta a II-a.



Dezvăluirile apar în noua carte "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown de Valentine Low". În ea, un fost membru al Palatului a spus: "Cred că Meghan a crezut că va fi Beyoncé a Marii Britanii. Făcând parte din Familia Regală ar fi avut parte de acea celebritate. Ceea ce a descoperit însă a fost că există atât de multe reguli, pe unele considerându-le atât de ridicole, încât nici măcar nu putea să facă lucrurile pe care face o persoană obișnuită".

Cartea susține, de asemenea, că Harry s-a gândit să discute cu Regina Elisabeta a II-a, în speranța că ea îi va ajuta să se mute în SUA. În cele din urmă, ar fi renunțat la idee deoarece i s-ar fi dat mai multe responsabilități. Regina ar fi pus veto la cinci scenarii sugerate de curteni, se spune în carte, prin care Harry și Meghan ar putea pleca în America, păstrând în același timp unele îndatoriri oficiale. Ea ar fi spus că cei doi nu pot lucra în Familia Regală dacă nu sunt pregătiți să respecte regulile.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

