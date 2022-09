Detalii explozive din culisele căsătoriei Ducilor de Sussex. Meghan s-a visat prințesa care face ce vrea. "A crezut că va fi Beyoncé din Marea Britanie"

Meghan Markle a visat să fie Beyoncé a Marii Britanii când s-a căsătorit cu Harry, a susținut o persoană din interiorul Palatului, scrie The Sun. Ducesa de Sussex, în vârstă de 41 de ani, ar fi considerat că va avea parte de multă celebritate atunci când a intrat în Familia Regală, dar despărțirea cuplului ceilalți membri ai familiei a distrus acele vise, și l-a împins pe Harry, în vârstă de 38 de ani, în pragul unei confruntări cu Regina Elisabeta a II-a.



Dezvăluirile apar în noua carte "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown de Valentine Low." În ea, un fost membru al Palatului a spus: "Cred că Meghan a crezut că va fi Beyoncé a Marii Britanii. Făcând parte din Familia Regală ar fi avut parte de acea celebritate. Ceea ce a descoperit însă a fost că există atât de multe reguli, pe unele considerându-le atât de ridicole, încât nici măcar nu putea să facă lucrurile pe care face o persoană obișnuită".

Ce le-ar fi spus răspicat Regina Elisabeta a II-a celor doi

Cartea susține, de asemenea, că Harry s-a gândit să discute cu Regina Elisabeta a II-a, în speranța că ea îi va ajuta să se mute în SUA. În cele din urmă, ar fi renunțat la idee deoarece i s-ar fi dat mai multe responsabilități. Regina ar fi pus veto la cinci scenarii sugerate de curteni, se spune în carte, prin care Harry și Meghan ar putea pleca în America, păstrând în același timp unele îndatoriri oficiale. Ea ar fi spus că cei doi nu pot lucra în Familia Regală dacă nu sunt pregătiți să respecte regulile.

Sursa a spus: "A fost o viziune foarte clară: nu poți intra și ieși. Compromisul nu era pe masă a fost înlăturat de Regină".

Sursa citată mai precizează că înainte de logodna cuplului, Meghan ar fi încercat să-și facă cunoscută sosirea în rândul personalului Palatului.



Cartea spune: "În primăvara lui 2017, cu mai mult de șase luni înainte ca cuplul să se logodească, ea i-a spus unuia dintre consilierii lui Harry: "Cred că amândoi știm că voi fi unul dintre șefii tăi în curând".

Prințul William a fost ușurat când Harry și Meghan au plecat, dar nu și-a iertat fratele. De ce Regele Charles al III-a caută calea spre împăcare

Când Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din Familia Regală în februarie 2021, anunțul a provocat o gamă largă de emoții în Marea Britanie. Pentru fratele lui Harry, Prințul William, a existat atât furie, cât și ușurare față de faptul că cei doi urmau să se mute în SUA, scrie Marca.

Emoțiile exacte resimțite de Prințul William și Kate Middleton au fost dezvăluite într-un fragment din noua carte a lui Kati Nicholl, "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown".



"Pentru Charles și William, situația cu familia Sussex nu a fost doar dureroasă și supărătoare la nivel personal", a scris Nicholl.

"Au existat repercusiuni reale, în special pentru William, a cărui tânără familie a fost aruncată prematur în lumina reflectoarelor. Întotdeauna s-a așteptat ca Harry să fie omul lui; a existat un plan pe termen lung pentru ca frații să lucreze împreună și să se sprijine unul pe altul. După ce Harry și-a anunțat plecarea, William a chemat asistenți pentru a aborda viitorul, în ceea ce unii din cercul lui William au numit "Summitul Anmer", dar William și Kate au simțit, de asemenea, un sentiment de ușurare, că "drama a dispărut" când au plecat Harry și Meghan, după cum mi-a spus o sursă. Până astăzi, William încă nu-și poate ierta fratele", mai scrie Kati Nicholl, citând o sursă regală. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News