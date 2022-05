Andrei Raţiu, fundaşul naţionalei, pesimist înainte de Liga Naţiunilor: Va fi greu să facem faţă fizic

"Mă simt ca acasă în Spania, sunt de aproape 20 de ani aici. Sunt fericit aici. Mai am doi ani de contract aici. În plus, mai avem trei partide de campionat și încercăm să obținem maximum. Pe plan personal, vreau să termin sezonul cu bine și să mă pregătesc pentru Nations League.

Anul trecut a fost foarte bun pentru mine, am fost la Jocurile Olimpice, apoi am continuat la echipa națională. Sunt mulțumit, am fost la un nivel foarte bun și sper să o țin tot așa mulți ani.

Am fost aproape de o calificare la Campionatul Mondial. Acum avem o oportunitate bună să ajungem la Campionatul European. Avem un grup bun și vom lupta pentru calificare, pentru că nu ne-am mai calificat de mulți ani la un turneu final.

Va fi foarte greu să facem față în cele patru meciuri din Liga Națiunilor, mai ales din punct de vedere mental, dar și fizic. Cred că nu trebuie să ne gândim la rivali în grupă, ci să avem încredere în noi înșine și să facem tot ce trebuie, să ne pregătim bine și să reușim", a spus Andrei Rațiu, într-un interviu intermediat de LaLiga, citat de Digisport.

Cu toate astea, spune că atuul său este... condiţia fizică

"Nivelul din liga a doua spaniolă este foarte ridicat. Este un joc fizic, tehnic și trebuie să concurezi mereu la cel mai înalt nivel. Cred că am progresat mult în acest sezon. Vreau să dau maximum pentru echipă, dacă antrenorul va miza pe mine.

Cred că atuul meu este condiția mea fizică, dar cred că și partea mentală. E important să evit greșelile și să continui să fiu tenace în continuare. Când eram mic, am jucat ca extremă, eram mai ofensiv. Idolii mei au fost Ronaldinho și Dani Alves. Întotdeauna mi-a plăcut să joc mai mult în față decât în spate, pe postul de fundaș dreapta", a spus Rațiu într-un interviu intermediat de LaLiga.

România, pe Giuleşti pentru meciurile din Liga Naţiunilor. FRF, anunţ oficial

Facilitățile stadionului Giulești, inaugurat la finalul lunii martie, vor fi testate prin găzduirea primelor meciuri internaționale de cel mai înalt nivel.

Cu un an înaintea debutului turneului UEFA U21 EURO 2023, programat să se dispute în România, la București și Cluj-Napoca, și în Georgia, pe noua arenă din Capitală se vor juca meciurile echipei naționale a României cu Finlanda, 11 iunie, și Muntenegru, 14 iunie, ambele din Liga Națiunilor.

Prin organizarea celor două partide oficiale la distanță de doar 3 zile vor fi verificate toate facilitățile arenei, reprezentând, în același timp, și un bun prilej de stabilire a unui mod de lucru eficient cu echipa de organizare din Giulești. Testarea timpurie în condiții reale face parte din bunele practici în organizarea evenimentelor sportive de top. CITEŞTE MAI MULTE AICI

