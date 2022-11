Andrei Caramitru, atac la Austria, după ultimele sondaje privind corupția: Ciocul mic mă băieți...

"In ultimele sondaje, 90% dintre austrieci spun ca exista o problema de corupție majora in sistemul lor politic. Ei zic, nu noi.

Si pe buna dreptate. Doar câteva scandaluri recente:

- vice-cancelarul din 2019 a fost filmat in Ibiza negociind pe bani favoruri economice (vânzarea unui ziar plus contracte de sute de milioane) la ruși. Se ruga de ei umil ca ce poate el face dacă ii dau bani.

- fostul prim ministru Kurz si asociatii sai sunt anchetați pt folosirea banilor publici pentru cumpărarea media.

- anul trecut, Wirecard a colapsat după ce fraude de multe miliarde au fost descoperite, inclusiv spălare de bani pentru ruși si finanțarea grupărilor teroriste din Libia. Proprietarii si managerii Wirecard erau toti austrieci, mulți au fost extrași de GRU direct la Moscova

- afacerea Eurofighter - 100m EUR in șpăgi primite de elita politica din Viena, nimeni arestat- banca Hypo-Adria a colapsat in 2014 fix pe model Bancorex, pierderile încasate de bugetul public au fost de 10 miliarde EUR (!!!).

- Karl-Heinz Grasser, fostul ministru de Finante, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie pentru vânzarea unor clădiri publice.

Știți cine e ministrul de interne care a zis ca se opune Schengen? E fostul om de mingi al pușcăriasului Grasser. Acest ministru actual, Karner, facea declarații antisemite si anti-americane in 2008 si e un admirator declarat al lui Engelbert Dollfuss, cel care a introdus dictatura fascista in Austria in 1933 pe modelul lui Mussolini. O dulceata de om acest Karner. El supervizează forțele de interne si serviciile austriece - care sunt considerate de NATO ca fiind complet infiltrate de GRU/FSB.

Ce e acolo e peste puterea noastra de imaginație. E o țara corupta complet si iremediabil. Acuma - eu as da un mic semnal aici. Băieții astia austrieci au furat aici in Romania in nestire, la scara industrială. Si continua. Problema lor e ca au lucrat cu sute, mii de manageri, consultanti si alții pe aici care s-au prins clar ce făceau astia. Sigur știu si serviciile de la noi, ce naiba. Exista totul documentat in multe locuri prin bucuresti.

Deci dacă doamne ferește fac probleme cu Schengenul. Dacă fac probleme cu Petromul. Pai vine tăvălugul si hopa hopa ajunge fix in cartierele frumoase din Viena, nu de alta, dar Kovesi e la Bruxelles si exista si Interpol pentru chestii de astea. Si pe buna dreptate - nu vorbim de aplicarea legii si de lupta anti-corupție in UE? E uite.

Așa ca ciocul mic ma băieți, stati liniștiti ca e de rău, e de foarte rău", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.

