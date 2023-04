Andrei Borza, pe locul 3 pe lista CIES a celor mai promiţători fundaşi stânga sub 20 de ani

Cei mai promiţători tineri fundaşi stânga sunt Alejandro Balde (FC Barcelona), Milos Kerkez (AZ Alkmaar) şi Andrei Borza (Farul Constanţa). Borza este născut pe 12 noiembrie 2005.



Rareş Pop, de la UTA Arad, născut pe 14 iunie 2005, este pe poziţia a 16-a pe lista mijlocaşilor centrali. Enes Sali, şi el de la Farul Constanţa, născut pe 23 februarie 2006, este pe locul 18 pe lista fotbaliştilor care joacă pe postul de extremă stânga. Alexandru Pantea, de la FCSB, care pe 11 septembrie va împlini 20 de ani, este pe locul 20 pe lista fundaşilor dreapta.



CIES a prezentat lista a 200 de fotbalişti sub 20 de ani activi în 75 de ligi din întreaga lume (douăzeci pentru fiecare dintre cele zece posturi luate în considerare) care au acumulat cea mai mare experienţă de joc în ultimul an. Cel mai mare scor absolut a fost înregistrat de Gavi, de la FC Barcelona, al cărui capital relativ de experienţă este de 4,37 ori mai mare decât media observată pentru jucătorii de aceeaşi vârstă şi care evoluează pe acelaşi post.



Nu este ceva neaşteptat că pe primele două trepte ale podiumului sunt Gavi, de la FC Barcelona, şi Jude Bellingham, de la Borussia Dortmund, în schimb este mai surprinzătoare prezenţa pe locul trei a lui Marcos Leonardo, de la Santos FC.



Jucătorii în fruntea clasamentului pentru fiecare post sunt Plamen Andreev (Levski Sofia, portar), Antonio Silva (Benfica, fundaş central), Alejandro Balde (FC Barcelona, fundaş stânga), Rico Lewis (Manchester City, fundaş dreapta), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp, mijlocaş defensiv), Gavi (FC Barcelona, mijlocaş central), Bilal El Khannouss (KRC Genk, mijlocaş ofensiv), Matheus Martins (Watford, extremă stânga), Angelo Gabriel (Santos, extremă dreapta) şi Marcos Leonardo (Santos, atacant central).



Clasamentul a fost stabilit după metoda capitalului de experienţă, ţinând cont de minutele jucate în meciurile oficiale disputate în ultimele 365 de zile, de nivelul sportiv al meciurilor şi de rezultate. În plus, capitalul de experienţă a fost raportată la media măsurată pentru jucători de aceeaşi vârstă şi care evoluează pe acelaşi post, ceea ce permite CIES să prezinte un scor relativ, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News